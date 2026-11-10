Le taux de chômage en France baisse à 8,2% au troisième trimestre 2026

Le chômage en France marque une stabilisation inattendue au troisième trimestre 2026, interrompant une hausse quasi continue depuis début 2025.

Le taux de chômage en France a enregistré une légère baisse au troisième trimestre 2026, selon les chiffres publiés ce mardi matin par l’Insee. Après une période marquée par une progression quasi ininterrompue depuis le début de 2025, le chômage s’établit désormais à 8,2%, soit une diminution de 0,1 point par rapport au trimestre précédent.

Au trimestre précédent, le taux de chômage avait atteint son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2020.

Sur un an, le taux de chômage progresse de 0,4 point, contre 0,7 point au trimestre précédent. Cette hausse annuelle touche toutefois l'ensemble des tranches d'âge.

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou s'est félicité : "Les entreprises continuent à recruter malgré la période difficile. Cette dynamique est précieuse, il faut la protéger".