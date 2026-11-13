L'ancien gouverneur de la Banque de France estime que la France peut rétablir la confiance des marchés

L'ancien gouverneur de la Banque de France estime que des réformes budgétaires crédibles permettraient à la France de regagner la confiance des marchés et d'éviter une intervention européenne.

Christian Noyer, ancien gouverneur de la Banque de France et membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) de 2003 à 2015, analyse la situation actuelle de la dette française à la lumière de la crise des dettes souveraines du début des années 2010. Il distingue "deux grandes différences avec la crise des années 2010-2012" : la robustesse de l'économie française et l'évolution des capacités institutionnelles de l'Europe.

Dans un entretien aux Echos, Christian Noyer déclare : "L’économie française est robuste. Ses entreprises sont mondialisées, d’un bon niveau technologique, et le secteur productif est dynamique". Il ajoute que les banques françaises, internationalisées et solides, disposent de marges et de réserves confortables. Elles ne détiennent qu'un montant très limité de dette souveraine française dans leurs bilans. Il estime aussi que la France dispose de marges de manœuvre pour réduire le déficit, tant par la dépense qu'en matière de recettes.

Sur le plan européen, Christian Noyer rappelle l'existence de deux instruments puissants pour intervenir en cas de crise : le mécanisme européen de stabilité (MES) de la zone euro et l'instrument de protection de la transmission de la politique monétaire (TPI) de la BCE. Ces outils n'existaient pas lors de la précédente crise et offrent aujourd'hui un filet de sécurité, à condition que la France respecte une stricte discipline budgétaire.

L’urgence de réformes crédibles

Pour Christian Noyer, la part de dette française détenue par des hedge funds, notamment à court terme, ne présente qu'un risque relatif. Il estime que "disposer d'un marché très liquide est un avantage, car - en temps normal - cette liquidité permet d'émettre de la dette dans de meilleures conditions".

Il insiste sur la nécessité de "quelques mesures fortes", même progressives, pour rassurer les investisseurs. Selon lui, pour stabiliser la dette, il faut supprimer le déficit primaire, ce qui implique "d’être capable de faire au moins une centaine de milliards d’euros d’économies". Les dépenses publiques représentent "57% du PIB" en France, contre "49 à 50% ailleurs en Europe". Les prélèvements obligatoires sont déjà très élevés, "à 45% du PIB, quand la moyenne européenne est plutôt à 40-41%".

Christian Noyer estime que la solution n'est pas une hausse des prélèvements, car "le surcroît de prélèvements obligatoires est à 80% payé par les entreprises". Il pointe un problème structurel de prélèvements trop élevés sur les entreprises et sur les salaires, notamment à cause des cotisations sociales. Parmi les pistes d'économies, il cite les retraites, les dépenses d'assurance-maladie et les effectifs de la fonction publique.

Christian Noyer met en garde contre l'illusion d'un soutien automatique de l'Union européenne ou de la BCE si la France ne procède pas à des réformes structurelles, notamment sur l'âge de départ à la retraite. Il juge "illusoire de penser que l'Union européenne ou la BCE nous aideront, si l'on garde l'âge de départ à la retraite à 62 ou 63 ans alors que la plupart de nos voisins sont passés à 65 voire 67 ans".

Si, en prenant une hypothèse extrême, les marchés refusaient de financer le déficit, les dépenses devraient être instantanément ajustées aux recettes. Cela impliquerait des retards dans le paiement des salaires des fonctionnaires, des retraites et des prestations d'assurance-maladie. "La mise en œuvre éventuelle du MES comme du TPI est conditionnée au respect d'une stricte discipline budgétaire." La BCE n'utiliserait le TPI qu'à condition que le pays prenne les bonnes mesures budgétaires, susceptibles de convaincre les prêteurs des marchés de revenir.

Les marges de manœuvre et les risques

Pour Christian Noyer, la part de dette française détenue par des hedge funds, notamment à court terme, ne présente qu'un risque relatif. Il estime que "disposer d'un marché très liquide est un avantage, car - en temps normal - cette liquidité permet d'émettre de la dette dans de meilleures conditions".

Selon lui, atteindre en 2027 la cible d’un déficit ramené à 5% pourrait amorcer un effet de confiance et contribuer à une légère baisse des taux. Cela constituerait une première étape pour démontrer que la France peut respecter ses engagements, bien que des efforts additionnels restent nécessaires afin d’atteindre un solde primaire neutre ou légèrement positif.

Christian Noyer rejette l'idée d'une annulation partielle de la dette, affirmant que cette solution serait refusée par la BCE et que, si elle était déclarée unilatéralement, elle serait considérée comme un défaut par les agences de notation, empêchant la France d'émettre de la dette.

Pour financer les investissements d’avenir, Christian Noyer recommande d’alléger les normes qui pèsent sur la production. Il considère que cela permettrait d’accompagner les entreprises et les particuliers dans des secteurs comme le numérique ou la transition énergétique, sans que cela soit trop coûteux pour l’Etat.