Comparatif des outils de cloud cost management : Cloudability d'IBM sort du lot

Aux côtés de Flexera et de VMware Tanzu CloudHealth, il est classé parmi les leaders du marché par les cabinets d'analyse Gartner et Forrester.

La flexibilité et la facilité d'utilisation des services cloud engendrent une contrainte : celle de suivre de près les dépenses de chaque actif numérique utilisé. Objectif : éviter de voir un coût déraper et dépasser le budget alloué au départ. C'est le domaine du finops. Sur ce terrain, trois solutions sortent du lot : Apptio Cloudability (IBM), Flexera et WMware Tanzu CloudHealth (Broadcom). Toutes trois sont classées par le Gartner et par Forrester dans la catégorie des leaders. Parmi elles, l'une se détache nettement : Cloudability.

Comparatif des outils de cloud cost management Apptio Cloudability (IBM) Flexera WMware Tanzu CloudHealth (Broadcom) Cloud public (AWS, GCP, Azure) X X X Cloud privé X X X Remontée de données d'Alibaba Cloud X X Recommandations natives X Point fort en matière d'ergonomie X

"Le point fort de ces trois solutions est de couvrir largement tous les besoins en cloud financial management. Ce qui leur permet de répondre aux principales problématiques des grandes entreprises dans ce domaine", commente Jean Latiere, finops analyst chez Sanofi. Et Zakia Queiroz, spécialiste FinOps chez Capgemini en France, d'ajouter : "Suite à une étude comparative que nous avons réalisé il y a quelques mois pour un client dans le secteur des cosmétiques, nous avons pu constater que ces trois outils étaient quasi-identiques en termes de fonctionnalités."

Comme le montrent le quadrant du Gartner et la wave de Forrester, les autres acteurs du marché à l'instar de Datadog ou de ServiceNow n'offrent pas une palette fonctionnelle aussi riche.

WMware CloudHealth se révèlera particulièrement bon pour couvrir à la fois les enjeux de cloud public et de cloud privé. "Cet outil est par construction particulièrement avancé pour gérer le finops sur site (on-premise, ndlr)", précise Thomas Sarrazin, patron mondial de l'offre finops chez Capgemini. Un constat qui paraît logique dans la mesure où WMware fait historiquement de l'IT cost management l'une de ses spécialités. Cloudability fournira quant à lui des recommandations d'optimisation maison sans se contenter de s'interfacer avec les recommandations d'optimisation des hyperscalers.

Des recommandations qui peuvent se traduire par l'achat d'instances réservées ou de saving plans (soit des contrats d'engagement de dépenses de un à trois ans), mais également la mise à l'arrêt de ressources inutilisées ou encore l'ajustement du dimensionnement des capacités machines.

Sur le terrain de la prévision et de la budgétisation, la solution d'IBM est là encore en avance sur ses deux challengers. Cloudability tire également son épingle du jeu sur le front de la sustainability. Sur ce terrain, l'outil ne se contente pas de se baser sur les chiffres des fournisseurs de cloud, mais déploie une méthodologie open source pour calculer ses propres indicateurs de suivi d'émission de carbone. En matière d'allocation des coûts partagés, Cloudability demeure ici aussi loin devant. Et de même en matière d'ergonomie et de simplicité d'utilisation, "Cloudability offre une interface qui sort du lot pour créer des tableaux de bord et gérer des forecast", affirme Thomas Sarrazin chez Capgemini.

"N'oublions pas les outils de cloud cost management proposé par les hyperscaler eux-mêmes"

Qu'en est-il de la couverture des hyperscalers ? Sur ce point, Cloudability et Flexera se détachent comparé à WMware CloudHealth. "Aux côtés d'Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform, ils vont pouvoir extraire des données de consommation en provenance d'Alibaba Cloud", souligne Zakia Queiroz chez Capgemini. "En revanche, ils ne seront pas capables de fournir des recommandations d'optimisation de coûts portant sur cette plateforme." La consultante constate également un "bon support technique" chez ces deux acteurs.

"Cloudability et Flexera se révèleront par ailleurs très flexibles sur les questions de sécurité, là où WMware Cloud Health pourra l'être un peu moins", ajoute Zakia Queiroz.

Les autres acteurs du marché

Les acteurs arrivés plus récemment sur le marché, parmi lesquels Finout ou Vantage, seront beaucoup moins présents sur la gestion des coûts on-premise. Ils sont en revanche jugés très bons par les experts interrogés pour couvrir le cloud natif, notamment le Kubernetes cloud cost management. Autres facteurs de différentiations de ces acteurs : une bonne intégration des plateformes data Snowflake et Databricks, du platform as a service et du software as a service. Enfin, l'ergonomie de l'interface utilisateur est souvent jugée irréprochable chez ces acteurs.

"N'oublions pas les outils de cloud cost management proposé par les hyperscaler eux-mêmes dont AWS Trusted Advisor et Azure Cost Management", rappelle Thomas Sarrazin. "Nos clients ont tendance à utiliser ce type de produit pour se lancer, avec à la clé de petit volume de capacités machine." Dernière catégorie de solutions : des applications de tableaux de bord à la carte reposant sur des outils de reporting comme Microsoft Power BI, AWS QuickSight ou encore Google Looker.

Qu'en sera-t-il du futur ? "Les outils d'observabilité et de cloud cost management sont amenés à converger", estime Thomas Sarrazin. "Cette tendance permettra de prendre des décisions d'optimisation de coûts en toute connaissance de cause, notamment en ayant l'assurance qu'une application bénéficiera de suffisamment de ressources malgré un redimensionnement de sa capacité machine."