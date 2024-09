Creatio, le CRM no code qui défie Salesforce

L'éditeur de Boston a levé 268 millions de dollars depuis sa création. Sa valorisation se porte à 1,2 milliard de dollars. En France, la société revendique plusieurs références de renom.

Editeur d'une plateforme de gestion de la relation client, Creatio est la nouvelle application SaaS montante. En juin dernier, la société de Boston boucle un tour de table de 200 millions de dollars. Sa valorisation s'élève alors à 1,2 milliard de dollars. L'opération porte à 268 millions de dollars le total des fonds levés par l'éditeur depuis sa création en 2014.

De la gestion des ventes jusqu'à celle du service client en passant par le marketing automation, Creatio couvre l'ensemble du spectre fonctionnel d'une plateforme de CRM digne de ce nom. De ce point de vue, la société, qui compte plus de 700 salariés, se positionne en concurrent frontal de Salesforce et Microsoft Dynamics 365. Le principal point fort de Creatio : une interface utilisateur qui se veut moderne et intuitive.

Leader du low code

En matière de développement no code, Creatio tire aussi son épingle du jeu. La plateforme est la seule classée par le Gartner comme leader des solutions low code orientées citizen developers (voir le graphique ci-dessous). "Creatio a investi massivement ces deux dernières années dans deux piliers stratégiques : d'abord le développement citoyen orienté vers les nouvelles applications, ensuite le découpage de sa plateforme en composants modélisables", confirme le Gartner dans son étude.

En matière de développement sans code, Creatio propose un environnement entièrement visuel. Il permet à la fois de bâtir des interfaces graphiques, mais aussi de modéliser des workflows ou encore de dessiner des bases de données. Pour les tâches les plus simples, la solution propose une bibliothèque de templates applicatifs paramétrables. Ils recouvrent de nombreux domaines : gestion des comptes, des contacts, des documents, des produits, des projets...

"Le no code est plus qu'une tendance. Il s'agit de redonner aux entreprises le contrôle de leurs processus numériques, en permettant à tous, des professionnels non techniques aux développeurs, de créer des solutions adaptées à leurs besoins", commente Katherine Kostereva, CEO de Creatio.

Au cœur de la suite, on retrouve un module de gestion des contacts et comptes commerciaux. Il centralise toutes les informations sur les clients et prospects dans une base unique. Les utilisateurs ont ainsi une vue à 360° de chaque interlocuteur.

En termes de process, Creatio recouvre la gestion des opportunités et du pipeline de vente. Des tableaux de bord personnalisables donnent une visibilité en temps réel sur les deals en cours. Un module de gestion des devis génère les propositions commerciales. "L'automatisation que nous proposons n'est pas seulement une question de gain de temps. C'est une manière de garantir que chaque étape du cycle de vente est optimisée et alignée sur les objectifs stratégiques de l'entreprise", indique Katherine Kostereva qui fait ici référence au développement sans code, le principal levier mis en avant par Creatio pour s'adapter à des besoins spécifiques.

Côté marketing, Creatio intègre des outils pour orchestrer des campagnes multicanales et suivre leur performance. Un composant gère l'envoi des campagnes et analyse les taux d'ouverture et de clic, un autre permet de créer des pages web à la volée pour des opérations ponctuelles, etc.

Société Générale et Foncia

Qu'en est-il du module de gestion du service client ? Il s'articule autour d'une base de connaissances. Objectif : aider les équipes support à gérer au mieux les demandes. Un portail en self-service peut être mis en place pour permettre aux clients de trouver des réponses par eux-mêmes. Le module inclut par ailleurs des outils pour le suivi des tickets, la gestion du SLA (service level agreements), et l'intégration à divers canaux de communication - y compris les e-mails, le chat et les réseaux sociaux. "Un service client centralisé est essentiel pour maintenir et renforcer la confiance des clients. Via notre plateforme, les entreprises peuvent gérer cette relation de manière proactive", note Katherine Kostereva.

Creatio n'a pas oublié l'intelligence artificielle. L'éditeur parsème sa plateforme de fonctions d'IA. Elle est aussi bien utilisée pour générer des e-mails et opportunités que pour concevoir des flux de travail ou encore convertir des exigences basées sur du texte en règles commerciales dans la logique du développement sans code.

L'entreprise revendique des milliers de clients à travers le monde. Elle affiche notamment plusieurs références en France parmi lesquelles la Société Générale et Foncia. Pour finir, Creatio a aussi développé un écosystème de partenaires. Sa place de marché référence quelque 400 applications tierces, de SAP Hana ou Sage jusqu'à Power BI en passant par Twilio, Jira ou encore Google Workspace. Un élément qui là encore peut faire la différence.