Les criminels adorent ce jeu vidéo, les enfants aussi, mais pas pour les mêmes raisons

La popularité grandissante du jeu vidéo attire de plus en plus de cybercriminels. Un célèbre éditeur d'antivirus a identifié les jeux les plus attaqués.

Ils ne cessent d'attirer. D'après l'étude publiée en octobre 2023 du SELL, le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, sept Français sur dix jouent au moins occasionnellement à des jeux vidéo. Même si l'âge moyen des joueurs est de 40 ans, dans le détail ce sont les enfants qui s'y adonnent le plus. 62% d'entre eux jouent tous les jours ou presque. Un public pas forcément averti quant aux dangers de la cybercriminalité.

Car cet engouement amène son lot d'inconvénients. C'est ce que révèle un rapport de l'éditeur de logiciel d'antivirus Kaspersky publié début novembre. Ses logiciels ont identifié plus de quatre millions de tentatives d'infections en lien avec les jeux vidéo entre juillet 2022 et juillet 2023. Ces cyberattaques ont touché plus de 192 456 utilisateurs à travers le monde. Elles ont également affecté la communauté des joueurs sur mobile : plus de 400 000 tentatives d'infections ont été détectées ciblant 84 539 utilisateurs via ce canal.

La nature de ces attaques était majoritairement des logiciels indésirables. Pas dangereux en eux-mêmes, "ils ont la capacité de télécharger une variété d'autres programmes, y compris des logiciels malveillants, sur l'appareil de l'utilisateur", précise la société de cybersécurité. Ces logiciels prennent l'apparence de jeux populaires et arborent des chiffres de téléchargement "artificiellement élevés, induisant ainsi les utilisateurs en erreur en leur donnant un faux sentiment de sécurité".

Pour Kaspersky le constat est sans appel : Minecraft est "la cible de prédilection des cybercriminels". A lui seul, il représentait 70,29% des alertes. Les attaques l'utilisant comme leurre ont affecté 130 619 gamers. Le jeu Roblox arrive en seconde position avec 30 367 joueurs attaqués et 20,37% des alertes. Suivent ensuite Counter-Strike: Global Offensive (4,78 %), PUBG (2,85 %), Hogwarts Legacy (0,60 %), DOTA 2 (0,45 %) et League of Legends (0,31 %).

Sur Minecraft et Roblox, des jeux très populaires auprès des enfants et adolescents, il est possible de télécharger des programmes pour personnaliser ou améliorer son expérience de jeu. Une fonctionnalité utilisée par les fraudeurs pour distribuer leurs logiciels malveillants. En ce qui concerne Roblox, par exemple, un logiciel espion sévit sur les téléphones Android en se cachant sous l'apparence d'une modification du jeu. Il est en capacité d'espionner les utilisateurs en enregistrant la saisie des touches, l'écran ou la diffusion de vidéos depuis les caméras et se faire passer pour des applications légitimes comme Google ou Facebook pour voler des informations personnelles comme les mots de passe.

Les cybercriminels visent "de plus en plus de jeux – tels que Minecraft et Roblox – destinés au jeune public, comme leurre pour exploiter des utilisateurs d'ordinateurs inexpérimentés et peu sensibilisés à la cybersécurité, détaille le rapport. Les plateformes de jeux ont toujours été des cibles attractives pour les cybercriminels car elles stockent une multitude de données personnelles et financières".