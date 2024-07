Dans les gares, les cafés et les hôtels, cette erreur peut vous coûter cher

Personne n'y prête attention, mais ce détail peut vous coûter cher. Ce piège discret créé par des hackers est présent dans de nombreux lieux publics.

19h30, le train démarre dans une heure. Des passagers profitent du temps qu'il leur reste pour charger leur téléphone sur une des nombreuses bornes USB de la gare. Rien ne semble inquiétant. C'est un comportement banal voire quotidien… Mais non sans danger. Depuis quelques années, le gouvernement alerte sur une pratique sournoise, un guet-apens créé par des hackeurs.

En un branchement, l'appareil peut en effet être à la merci de pirates. Pour une raison simple : brancher son téléphone permet de le recharger mais aussi de transmettre des données. Ainsi, photos, fichiers et données confidentielles sont dérobés. Dans des cas plus rares, des virus sont implantés dans le téléphone. Et d'après le magazine 60 Millions de Consommateurs, des logiciels publicitaires peuvent aussi inonder votre écran de notifications. Un piège au départ invisible.

Cette méthode, connue depuis le début des années 2010, porte le nom de juice-jacking. Pour extraire des données et pirater les téléphones, il existe plusieurs types de pièges : des hackers peuvent modifier des ports USB dans les espaces publics ou laisser des câbles piégés traîner autour des bornes de recharge. De manière générale, le ministère de l'Intérieur recommande de ne jamais insérer dans vos appareils des clés et câbles USB inconnus.

Face à cette menace, les constructeurs ont rendu l'accès aux téléphones plus difficile… Mais pas impossible. Aujourd'hui, les appareils Apple bloquent automatiquement l'accès au disque dur lorsqu'une prise USB est branchée. Et sur la plupart des autres téléphones, une autorisation pour pénétrer l'appareil est demandée. Mais il arrive que certains hacks passent ces autorisations et pare-feux.

Pour empêcher toute intrusion, il existe plusieurs protections intéressantes : des câbles particuliers sont vendus dans des magasins spécialisés ou sur Internet. Ils permettent d'activer et de désactiver le transfert de données. On peut aussi se tourner vers des bloqueurs de données. Appelés aussi préservatifs USB, ces petits objets ont l'apparence d'une clé USB, en réalité, ils ajoutent une couche de protection entre votre câble d'alimentation et la borne. Il suffit de la brancher et l'appareil est protégé. Enfin, il existe une troisième méthode, la plus simple : acheter une batterie rechargeable. Plus besoin avec ça de vous connecter à des bornes extérieures.

Dans les gares, les trains ou les cafés, le juice-jacking n'est pas le seul risque. Les faux Wi-Fi publics représentent une menace majeure. Des pirates créent des réseaux Wi-Fi ouverts à tous. Les téléphones connectés sont scrutés et les données qui transitent dérobées. Le ministère de l'Intérieur conseille donc de ne jamais se connecter à des réseaux non sécurisés.