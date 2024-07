Grâce à cette technique vous ne vous ferez plus avoir pendant les soldes

Les soldes sont le moment parfait pour faire des économies, mais sans le savoir, des consommateurs se font arnaquer.

L'été est de retour, les soldes aussi. Pendant la saison, c'est le paradis des escroqueries : tarifs gonflés juste avant les soldes, prix différents du taux de remise ou frais de service qui s'accumulent. Bref, toutes ces arnaques sont communes mais il y en a une à laquelle le consommateur ne pense peut-être pas assez.

En 2023, huit Français sur dix estiment que les avis sur Internet avec une note et un témoignage sont fiables. Et pourtant, ça n'a jamais été aussi faux. Pour les achats en ligne, les faux avis sont légion. L'an passé, le seul Google a annoncé en avoir supprimé près de 170 millions. Des chiffres monstres qui montrent une tendance : sur Internet, il est difficile de se construire un avis sur la base de commentaires. Alors comment faire ? Comment, en pleine période de soldes, savoir quel est réellement le meilleur produit ?

"Parfait !! Je recommande", "Très contente de mon achat", "Très confortable, je le mets tous les jours !" Parmi ces trois avis, un est un faux. Impossible de les discerner. C'est parce qu'un faux avis ne se voit pas forcément dès le premier coup d'œil. Ici, c'est le dernier commentaire qui est frauduleux, découvert par le site Grand Déballage. Comment les différencier ?

Il faut vérifier. Une recherche rapide dans le profil du client donne une bonne estimation de la valeur de l'avis : est-ce son seul commentaire ? Le profil paraît-il vrai ? Sa photo est-elle trop professionnelle avec un magnifique éclairage et un fond neutre ? Quelle est la nationalité du client ? S'il est Australien mais achète ses produits en France, cela peut être un élément suspect. Enfin, si les avis sont courts, peu détaillés et remplis de superlatifs, c'est douteux.

Qu'il soit positif ou négatif, un avis suspect nuit à l'image du produit. Car il est difficile de savoir si cette jolie robe ou ce chandail est de qualité si une partie des avis est fausse. Certains sites et extensions peuvent vous aider. C'est le cas de Fakespot. L'extension repère les faux avis sur les grands sites marchands (Amazon, Shopify, Sephora, eBay…) et assure retirer les notes suspectes de la moyenne. Il ne reste donc que les "vrais" commentaires même si le logiciel a ses limites : Fakespot est accusé par Amazon de mal reconnaître les avis et de supprimer de son calcul des commentaires pertinents et fiables.

Le mieux est donc de se faire confiance et éviter d'acheter des produits où les notes semblent fausses et si possible se limiter à des sites ou revendeurs que l'on connaît. Les grandes plateformes marchandes assurent combattre les faux avis et tout au long de l'année, la répression des fraudes enquête aussi sur le sujet. Elle recommande au consommateur de croiser ses sources d'information et de se renseigner sur le site d'achat qui doit informer le client sur la manière dont il vérifie les avis.