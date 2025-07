Dream on technology lève 1,3 million d'euros pour son IA de gestion de crise cyber

La jeune pousse lyonnaise souhaite accélérer la commercialisation de son application PanicSafe, notamment à l'international.

Créée en 2024 et lancée en janvier 2025, la start-up lyonnaise Dream on technology annonce ce 2 juillet la réalisation de sa première levée de fonds de 1,3 million d'euros. Cette opération a été menée auprès des fonds d'investissement Hub612, Ignitera capital et de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Ce tour de table permettra à la jeune pousse d'accélérer le développement de sa solution PanicSafe dédiée à la gestion de crise cyber.

Une IA pour optimiser la gestion de crise cyber

"Avec mon associé Cédric Matharan, nous avons observé que les crises cyber étaient très souvent mal gérées. Pour nous, le problème venait du manque de coordination entre les équipes à mobiliser pour gérer la crise", raconte Mikael Masson, PDG de Dream on technology. L'IA de la plateforme permet aux organisations de détecter, analyser et réagir plus efficacement aux incidents de sécurité. Pour cela, elle automatise les processus de réponse aux incidents et fournit des recommandations intelligentes en temps réel. "Elle réduit le temps nécessaire pour comprendre les tâches essentielles à effectuer durant une crise", précise le PDG.

Il poursuit : "Elle fournit très rapidement des réponses et résumés issus de la documentation technique à utiliser en cas de crise. Elle permet également d'assurer une communication sécurisée et efficace entre toutes les parties prenantes à la crise. Enfin, elle génère même la main courante à fournir aux forces de l'ordre sur la base des données qu'elle a récoltées durant la crise."

Une ambition internationale

Grâce aux fonds levés, Dream on technology souhaite accélérer la commercialisation de sa solution en Europe et en Amérique du Nord. "Notre objectif est d'avoir un maximum de partenaires qui intègrent notre plateforme directement dans leur offre de cybersécurité", précise Mikael Masson. Enfin, les équipes de la start-up vont profiter de ce tour de table pour enrichir les fonctionnalités de PanicSafe grâce aux dernières avancées en apprentissage automatique.