Rendez-vous aux Assises de la cybersécurité du 8 au 11 octobre 2025 à Monaco

Du 8 au 11 octobre 2025, Monaco accueillera la 25ème édition des Assises de la cybersécurité. Pendant quatre jours, cet événement incontournable réunira les décideurs de la cybersécurité autour du thème "FuturS, la cybersécurité au service des métiers et de la création de valeur". Le JDN est partenaire de cet événement.

Organisées depuis plus de 20 ans, les Assises de la cybersécurité sont le rendez-vous annuel de référence des experts de la sécurité numérique : responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI), directeurs des systèmes d'information, directeurs techniques, risk managers, etc. Quelques milliers de décideurs sont attendus pour cette 25ème édition qui se tiendra dans le cadre prestigieux de la Principauté de Monaco.

Le thème 2025, "FuturS", se déclinera en quatre axes pour comprendre et donner vie aux évolutions de la cybersécurité : accompagner le business, innover chaque jour, être pragmatique et faire émerger les talents. Des enjeux cruciaux à l'heure où les cybermenaces se multiplient.

Un programme riche entre conférences, ateliers et rendez-vous professionnels.

Pendant quatre jours, les Assises proposeront un programme dense articulé autour de temps forts :

Des conférences et keynotes animées par des figures reconnues comme Joffrey Célestin-Urbain, président du Campus Cyber, Vincent Strubel, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou encore Anthony Belfiore, chief security officer chez Wiz. Parmi les sujets abordés : la souveraineté numérique, l'évolution du rôle de RSSI, les enjeux géopolitiques de la cybersécurité ou encore le futur de la sécurité SaaS.

Des tables rondes pour débattre des grandes tendances cyber entre professionnels. Celles-ci réuniront des invités de marque : l'économiste Nicolas Bouzou, la RSSI de Pierre Fabre, Véronique Bardet, le délégué général du Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, Alain Bouillé, ou encore le directeur des risques opérationnels de la Caisse des dépôts, Arnaud Martin.

Des ateliers techniques et lunch & learn pour découvrir les dernières solutions des 200 exposants présents.

Des rencontres one to one pré-planifiées entre offreurs de solutions et décideurs pour faire du business.

Un espace meet-up et des sessions pour découvrir les pépites de la cybersécurité et les innovations du secteur.

Les Assises sont ainsi un carrefour de partage de connaissances, de retours d'expérience et de networking pour anticiper les défis cyber de demain. Que vous soyez décideur cyber (sur invitation) ou exposant, les inscriptions sont ouvertes.