MokN lève 2,6 millions d'euros pour protéger les entreprises contre le vol d'identifiants

La jeune pousse française veut commercialiser sa solution de phish-back aux Etats-Unis où elle n'a pas de concurrent.

Lancée en 2024, la start-up MokN annonce ce 3 octobre une levée de fonds de 2,6 millions d'euros. Cette opération a été menée par le fonds d'investissement Moonfire, avec la participation d'OVNI Capital, Kima Ventures, et de business angels. Elle permettra à la jeune pousse, spécialisée dans la détection proactive d'identifiants compromis, d'accélérer la commercialisation de sa solution de phish-back. Celle-ci permet de protéger les entreprises contre l'exploitation de leurs identifiants volés en piégeant les attaquants.

Une défense qui piège les attaquants

"Il y a deux ans, l'entreprise dans laquelle je travaillais comme SOC manager a subi une crise cyber à cause d'un phishing très ciblé. Alors que nous possédions tous les outils du marché pour protéger le système d'information, nous nous sommes quand même fait avoir. J'ai donc cherché une solution. Jusqu'à ce que je me dise que si mon réseau possédait une fausse porte d'entrée, les attaquants auraient tenté de s'y connecter tout en me renseignant sur les identifiants volés qu'il utilisait", explique Gautier Bugeon, co-fondateur et président-directeur général de MokN. A la suite de cet événement, il développe une solution, avec trois autres associés et "5 000 euros en poche", permettant de piéger les attaquants.

La solution de MokN déploie de faux points d'accès au réseau (portails VPN, messageries, etc.) très réalistes qui reproduisent l'environnement d'une entreprise. Quand l'attaquant s'y connecte, il rend alors les identifiants volés à l'entreprise malgré lui. Cela permet à l'équipe cybersécurité de l'entreprise de neutraliser l'attaque proactivement. "On fait ce que font les attaquants : on reprend le même mécanisme que le phishing grâce à des pages qui les trompent. On appelle ça du phishing défensif".

A la conquête du marché américain

Actuellement, la solution de MokN a été adoptée par plus de vingt entreprises, dont plusieurs groupes du CAC 40, des entreprises de taille intermédiaire et quelques petites et moyennes entreprises. La start-up, qui a été retenue pour la 4e édition du programme d'accélération d'Hexatrust, a dépassé le million de revenu annuel récurrent en seulement un an.

Cette levée de fonds doit permettre à l'entreprise qui emploie dix salariés en France de déployer la commercialisation de sa solution aux Etats-Unis. "Aujourd'hui, notre entreprise est rentable en France. Et il n'existe pas de solution telle que la nôtre sur le marché américain. C'est rarissime. C'est pourquoi nous voulons saisir l'opportunité de déployer notre solution sur le marché américain. On veut vérifier que ce marché accepte notre proposition de valeur en embauchant les premières personnes aux Etats-Unis et en faisant des opérations de marketing". Une partie de l'équipe dirigeante prévoit donc de s'installer sur place. Aussi, l'entreprise souhaite recruter plusieurs profils commerciaux et marketing en France et aux Etats-Unis.