Les Trophées de la Cyber célébreront les talents du secteur lors du Tech Show Paris, le 6 novembre 2025

Le Tech Show Paris se déroule à Paris Expo Porte de Versailles. Les Trophées de la cybersécurité récompense 7 lauréats dans 5 catégories.

La deuxième édition des Trophées de la Cyber se tiendra lors du Tech Show Paris 2025 à Paris Expo Porte de Versailles. Elle aura lieu le 6 novembre 2025 de 11h50 à 12h15 au Mainstage.

Initiés par la Fédération française de la cybersécurité, les Trophées de la Cyber accordent des prix à des entreprises qui font avancer l'innovation dans la cybersécurité selon plusieurs catégories :

GitGuardian , entreprise spécialisée dans les outils de détection automatisée des vulnérabilités dans les codes, est lauréat de la catégorie sécurité du code et DevSecOps.

CYBI , qui propose une plateforme innovante de cybersécurité pilotée par l'IA, remporte la place de lauréat dans la catégorie dédiée à la sécurité des infrastructures, des data centres et des services hébergés.

Le lauréat de la catégorie relative à la sécurité de l'IA et de la data est l'entreprise PARSEC . Celle-ci offre une solution collaborative sécurisée zero trust.

Reemo , plateforme de sécurisation des accès distants, et Corma , plateforme pour gérer les utilisations Saas, sont lauréats de la catégorie dédiée à la sécurité du cloud.

La catégorie technologie émergeantes a pour lauréats Cybersehn, plateforme de cybersécurité adaptée pour les petites et moyennes entreprises, et DarkFindR, entreprise spécialisée dans la détection de fuites de données.

Ces lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de Franck Rouxel, vice-président de la Fédération française de cybersécurité, Philippe Bourdier, responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) de Sodexo pour la France, et Frédéric Abate, RSSI du ministère de l'intérieur et des Outre-mer. La cérémonie sera accompagnée d'un cocktail de networking. Pour vous inscrire à la remise des trophées, c'est ici.