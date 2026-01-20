Assurance cyber : Stoïk lève 20 millions d'euros pour accélérer son développement européen

Stoïk, la jeune pousse française de l'assurance cyber, créée en 2021, veut passer de 10 000 à 100 000 clients européens d'ici quelques années.

La start-up française Stoïk, créée en 2021 et spécialisée dans l'assurance cyber des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), annonce ce 20 janvier une levée de fonds de 20 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Impala, un fonds d'investissement dirigé par le père du cofondateur et PDG de Stoïk, Jules Veyrat, Opera Tech Ventures, Alven et Andreessen Horowitz.

"L'année 2025 a été exceptionnelle pour Stoïk. On a triplé le chiffre d'affaires et on est passé de 5500 à 11 000 clients. On a donc eu beaucoup de propositions d'investissements. Avec mes associés, on a choisi une stratégie d'investissement de long terme. On a donc décidé de lever le moins de fonds possible pour éviter notre dilution. Aussi, plutôt que de faire entrer un fonds étranger dans le capital, on a fait appel au fonds qui appartient à ma famille, qui a la capacité de nous soutenir sur le long terme en plus d'être un partenaire de confiance", précise Jules Veyrat.

Vers une assurance cyber augmentée par l'IA

La particularité de Stoïk est de fournir des solutions de cybersécurité et une assistance assurée par une équipe de réponse aux incidents aux clients qu'elle assure. La jeune pousse souhaite profiter de ce tour de table pour améliorer cette assistance grâce à l'IA.

"Cela fait plusieurs mois que l'on investit dans la création de nos propres agents d'IA internes et cette levée de fonds va nous permettre de poursuivre cet investissement. Ces agents permettront une gestion optimisée des alertes d'incidents affectant nos clients et qui nous sont transmises en continu. Cela est nécessaire car notre objectif, dans les quatre années à venir, est de passer de 10 000 à 100 000 clients. Le volume d'alertes sera très important et il nous faut donc des agents capables de prioriser les remédiations à opérer".

A la conquête du marché européen

"Notre objectif est de devenir l'acteur qui protège le plus d'entreprises européennes contre le risque cyber, le chief information security officer de l'Europe qui aide à sécuriser le tissu économique. Notre positionnement unique nous le permet : comme on assure plus de 10 000 entreprises et que ce chiffre va probablement doubler cette année, on a une très bonne compréhension et une vue globale des menaces et cyberattaques qu'elles subissent. Nous avons donc la posture idéale pour guider les entreprises vers la réduction du risque cyber."

Pour réaliser cet objectif, cette levée de fonds doit permettre à Stoïk de partir à la conquête de l'ensemble du marché cyber du continent. Déjà présente en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Autriche et au Luxembourg, la start-up souhaite désormais s'implanter dans l'Europe centrale et méridionale. "Dans cinq ans, Stoïk sera présent dans plus d'une dizaine de pays". Enfin, Stoïk prévoit aussi de recruter 70 nouveaux collaborateurs d'ici 12 mois. "L'équipe tech va passer de 40 à 80 personnes", conclut Jules Veyrat.