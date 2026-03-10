Cybersécurité : Escape lève 18 millions de dollars pour booster sa solution offensive automatisée

La start-up d'origine biarrote souhaite profiter de son nouveau tour de table pour accélérer le recrutement d'ingénieurs et de commerciaux.

Née à Biarritz en 2020, la jeune pousse franco-américaine Escape, fondée par deux entrepreneurs qui ont su profiter du confinement pour innover, réalise ce 10 mars son troisième tour de table. Il servira à accélérer le développement de sa solution de cybersécurité offensive. Cette levée de 18 millions de dollars en série A, menée par le fonds d'investissement Balderton, avec la participation d’Uncorrelated Ventures, IRIS et Y Combinator, permettra aussi à l'entreprise de recruter pour agrandir son portefeuille de clients.

Des tests d'intrusion dopés à l'IA

Escape, dont les bureaux sont à Paris et à New York, a développé "des agents IA qui simulent les comportements des hackers pour trouver les failles de sécurité dans les systèmes d'information des entreprises", indique un des cofondateurs, Tristan Kalos. "Nous avons commercialisé une plateforme SaaS, en 2023, qui est capable d'effectuer trois choses : elle découvre les failles de cybersécurité d'une entreprise grâce à l'IA, elle effectue des audits de sécurité avec des agents IA spécialisés qui cherchent des vulnérabilités en opérant des cyberattaques, et elle aide à la remédiation de ces vulnérabilités en indiquant aux bonnes personnes les démarches à suivre. Il s'agit donc d'une sorte de red teaming par l'IA. Elle découvre, elle teste, elle remédie."

Les clients de cette solution "sont des entreprises d'une certaine taille, ayant internalisé une équipe de sécurité dédiée, qui possèdent souvent des données sensibles et doivent respecter des standards de cybersécurité. Il s'agit donc souvent d'établissements bancaires, d'assurances, d'organisations de santé, etc. Aujourd'hui, nous avons une centaine de clients répartis dans le monde entier : aux Etats-Unis et en Europe bien sûr, mais aussi au Canada et en Asie".

La start-up vient aussi de lancer un nouveau produit pour compléter sa plateforme : "C'est un produit qu'on a appelé AI pentesting. Il permet aux auditeurs humains de gagner du temps en lançant des tests de manière automatique, grâce à l'IA. L'idée de ce produit est de couvrir un panel très large des besoins des équipes de sécurité pour amplifier leur action".

A la conquête de nouveaux marchés

"On a une croissance tout à fait exponentielle. Actuellement, on est 30 collaborateurs et notre objectif est de passer à 60". Cette levée de fonds doit en effet permettre à l'entreprise d'accélérer le recrutement d'ingénieurs et de commerciaux, principalement aux Etats-Unis et en Europe. Elle augmentera aussi les investissements dans la recherche et le développement pour améliorer les capacités des agents IA de la start-up. L'objectif est qu'ils puissent détecter des vulnérabilités au-delà des signatures connues. "Cela nous permettra de répondre à un besoin client plus large et de viser des clients toujours plus grands".

"D'ici cinq ans, nous souhaitons devenir la plateforme de référence dans notre domaine, à savoir la transformation de la sécurité offensive. Nous transformons la sécurité offensive, qui était quelque chose de très manuel, en un produit qui opère de manière continue dans les environnements de nos clients. On pense que cette catégorie de produits va devenir très porteuse. On veut être leader de cette catégorie", espère-t-il.