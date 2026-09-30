Plongée dans le dark web #4 : comment j'aurais pu finir croupier pour escroquer des casinos en ligne

Voyager, devenir croupier, truquer des jeux en ligne et devenir riche. Une proposition aussi indécente que tentante ? Cap sur le quatrième volet de notre enquête sur le vaste marché du travail cybercriminel.

Le darknet est peuplé d'individus peu recommandables Après les influenceurs véreux, les faux téléconseillers et les trafiquants, ce 4e épisode de notre enquête dédiée aux business du dark web s'intéresse à une nouvelle catégorie de charmant personnage : l'insider. Sa spécialité ? La trahison. Moyennant finance il compromet son employeur au profit du cybercriminel.

Et justement, je tombe sur une annonce, postée sur un forum du dark web, pour devenir insider chez une entreprise européenne dont le métier est d'animer en direct les parties de jeu d'argent pour le compte de casinos en ligne. Ses croupiers sont filmés en studio pour exécuter les paris des joueurs qui assistent en temps réel au spectacle depuis leur écran. La mission de l'insider : commettre un cyberbraquage, façon Ocean Eleven

Précisément, l'annonce propose de se faire embaucher comme croupier par l'entreprise pour truquer le jeu de la roulette en faveur des cybercriminels qui jouent. L'auteur de l'annonce précise que l'embauche sera facilitée par d'autres insiders. La mission ne dure que trois semaines et la récompense est alléchante : plusieurs dizaines de milliers d'euros. Forcément intrigué, j'écris un message privé à l'auteur de l'annonce.

"Salut, je suis vraiment intéressé par votre proposition. Je connais très bien le monde du casino en ligne parce que j'y ai travaillé. Je peux donc être recruté facilement. J'aimerais qu'on discute des conditions plus en détail : le projet, comment on s'y prend, l'équipe, etc. As-tu Telegram ? Merci". Quelques jours plus tard, nous voilà en train de discuter sur la messagerie cryptée russe.

Messages privés vis le forum cybercriminel. © JDN

- Alors, peux-tu me donner plus de détails s'il te plaît ? - Le travail est simple : nous avons une équipe qui suivra ta candidature auprès des fournisseurs de jeux en ligne. Une fois que tu es recruté, on te prépare à prendre l'avion pour le pays où est situé le fournisseur et on paie tous tes besoins (logement, nourriture, transport...). En général, tu dois suivre une formation d'une ou deux semaines sur le blackjack et la roulette. Et ensuite tu passes en direct. Quand tu passes en direct, au bout de quatre ou cinq jours, tu devras faire une manipulation dans le jeu de roulette comme sur la vidéo. Une fois cela fait, tu pars immédiatement et on te ramène dans ton pays le jour même. Nous travaillons avec des managers infiltrés pour que ta sécurité, qui est notre priorité, soit garantie.

Il accompagne son message de la vidéo qu'il évoque, envoyée en lecture unique, avec un minuteur d'autodestruction. Je m'empresse donc de la filmer avec mon téléphone portable.

"Technique de la croupière infiltrée"

Derrière l'interface du joueur, on aperçoit la croupière infiltrée. Le joueur place deux jetons sur la case 32 (et non entre deux cases, il s'agit donc d'un pari en plein, et non d'un pari à cheval). Deux jetons soit 2 000 dollars. Mais il ne s'arrête pas là : il place également un jeton entre la case 32 et la case 35 pour une mise de 992 dollars. Sa mise globale grimpe donc à 2 992 dollars.

Une fois les paris clos, la croupière lance la bille dans le cylindre. Si elle finit sa course dans l'encoche 32, alors le joueur remporte 35 fois sa mise sur son pari en plein et 17 fois sa mise sur le pari à cheval, selon les règles de la roulette admises par tous les casinos. Soit un magot de près de 90 000 dollars.

Le but de la croupière complice est donc simple : faire en sorte que la bille termine dans l'encoche 32 du cylindre. Et la vidéo la prend sur le fait : à la treizième seconde de la vidéo, elle stoppe la bille et la pose sur le numéro 32. Certes l'arnaque est visible mais... le joueur complice est le seul à miser, qui irait se plaindre ?! Et si la sécurité du casino visionne la vidéo un peu plus tard, la fausse croupière aura disparu.

Je suis impressionné par cette fraude, sans doute industrialisée grâce à la mobilisation d'un vaste réseau d'insiders. Pour m'assurer qu'il ne s'agit pas d'une arnaque, je demande au cybercriminel s'il est possible de recevoir une avance, avant l'exécution de la mission.

- Okay intéressant, tu veux dire qu'il y aura des complices internes que tu connais pour me protéger au cas où ? Ce serait bien. Aussi, dans quel pays ce sera ? Enfin, comment être certain que tu me paieras quand je reviendrai ? Est-ce possible d'obtenir au moins une petite avance sur paiement ? - En ce moment, on travaille en étroite collaboration avec des entreprises polonaises. Mais elles peuvent aussi être roumaines, maltaises ou lettones. Je ne peux pas encore te dire avec certitude le pays dans lequel tu iras. Le montant total de ton paiement est de 50 000 euros. Il se fera directement après le job, mais on peut arranger un paiement de 10% d'avance. On est toujours corrects avec les gens avec qui on travaille puisqu'on cherche toujours une coopération à long terme au cas où on puisse travailler davantage à l'avenir.

Extrait des messages envoyés via Telegram. © JDN

Pour lire tous les articles de l'enquête : Plongée dans le dark web : notre enquête sur les business du dark net

S'il me propose une avance, c'est qu'il ne s'agit probablement pas d'une arnaque. Quant aux fournisseurs de jeux en ligne, beaucoup sont en effet situés à Riga, la capitale lettone, qui est le centre névralgique européen des studios de croupiers, ainsi que dans les autres pays qu'il évoque. Convaincu par ma motivation pour ce travail, le cybercriminel me demande mon CV pour le transmettre à l'un de ses contacts infiltrés. Ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis déjà un infiltré… dans son propre réseau. Mais ma mission s'arrête là.