Black Friday : les meilleures affaires du jour

BLACK FRIDAY 2021. A quelques encablures du Black Friday, le JDN a répertorié pour vous les meilleures promotions. PC portables, produits Apple, high-tech, jeux vidéos… Ne ratez rien.

[MIS A JOUR LE 24/11/21 à 17h47] Le Black Friday, c'est presque là, mais depuis lundi 22 novembre, la Black Week multiplie les offres promotionnelles. Vous avez jusqu'à lundi prochain et le Cyber Monday pour profiter de cette période de bon plans, avant que les prix ne reviennent à la normale jusqu'aux soldes de janvier.

A ne surtout pas manquer ? Les promotions sur les ordinateurs portables, qui sont innombrables en cette Black Week. Le JDN s'est amusé à chercher sur Amazon la plus forte, en termes de pourcentage de réduction. Résultat : -36% sur ce Dell Inspiron 13 2-en-1, soit une baisse de 400 euros ! L'ordinateur passe en effet à 699 euros. Pour ce prix, vous aurez droit à un processeur i5, un écran de 13 pouces qui fait également office de tablette, 8 giga de ram et un disque SSD de 512 Go. Autant dire une très bonne machine.

Vous préférez la musique ? Les écouteurs intra-auriculaires JBL Live Pro sont en réduction de 50% sur Boulanger, à 89,99 euros au lieu de 179,99 euros. Sans fil et connectés, ils bénéficient d'une technologie de réduction de bruit adaptative et sont équipés d'un double micro à formation de faisceaux pour vous permettre de passer de votre musique à vos appels téléphoniques.

Quelle est la date du Black Friday ?

La date du Black Friday est fixée au vendredi 26 novembre 2021. Toutefois, chaque année, les promotions commencent à déferler dès le lundi précédant la date officielle du Black Friday, qui marque le début de la Black Week, et continuent de pleuvoir jusqu'au lundi suivant, baptisé Cyber Monday. Au total, donc, l'opération commerciale dure une semaine entière, avec un pic de bonnes affaires le vendredi. En 2021, la date du Cyber Monday est donc fixée au lundi 29 novembre. A la différence du Black Friday, les réductions ne sont pratiquées que par les acteurs de l'e-commerce. Black Friday France 2021.

Chez les professionnels français, l'enjeu est en effet devenu considérable. "Les marchands doivent comprendre que le Black Friday est devenu un événement incontournable. Avec les fêtes de fin d'année, il représente désormais entre 20 et 25% du chiffre d'affaires des petits et moyens e-commerçants en moyenne", assure Alexandre Eruimy, directeur général de Prestashop, une solution qui accompagne les marchands pour créer leur site en ligne.

Les bonnes affaires continueront au-delà de la Black Week et du "vendredi noir" (l'autre appellation du Black Friday) pour s'étendre tout au long du week-end du 27-28 novembre 2021 jusqu'au lundi 29 novembre 2021, date du Cyber Monday. Avec la généralisation du vaccin et malgré un rebond épidémique ces dernières semaines, le Black Friday 2021 devrait être davantage propice aux achats dans les commerces physiques contrairement à la dernière édition.