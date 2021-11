Cyber Monday 2021 : date, meilleures offres, commerçants mobilisés

[CYBER MONDAY] En 2021, la date du Cyber Monday ou Black Monday est fixée au lundi 29 novembre. Une belle opportunité pour les consommateurs de prolonger les bonnes affaires à l'approche de Noël.

[Mise à jour du lundi 15 novembre à 11h40] Quand il n'y en a plus, il y en a encore! En 2021, le Cyber Monday ou Black Monday se déroule le lundi 29 novembre, soit trois jours après le Black Friday. Mais le Cyber Monday reste une journée capitale qui mobilise à la fois les acteurs du e-commerce et les enseignes physiques comme le Black Friday. Pour cette journée commerciale, les bonnes affaires et meilleurs deals restent au programme. Traditionnellement, aux Etats-Unis, le Cyber Monday se déroule le lundi suivant Thanksgiving. En France, nul doute que les acteurs du e-commerce tels que Fnac Darty, Boulanger, Amazon ou encore Cdiscount mettront en place des offres dédiées le jour du Cyber Monday, le 29 novembre. A l'approche de ce temps fort, le JDN partagera une sélection de produits aux prix défiant toute concurrence.