Amazon envisage de cesser la distribution après le jugement de Nanterre

24 heures après la décision de justice du tribunal de Nanterre contraignant Amazon à restreindre l'activité de ses entrepôts à l'expédition des produits alimentaires, médicaux et d'hygiène, le géant du e-commerce réagit. Il devrait faire appel.

Et si Amazon cessait ses activités en France ? Mardi 14 avril, le tribunal judiciaire de Nanterre a sommé le mastodonte du e-commerce de "restreindre l'activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d'expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d'hygiène et de produits médicaux, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard et par infraction constatée ". Et ce, à mettre en oeuvre dans les 24 heures.

"La décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre nous laisse perplexes"

Cette décision de justice s'applique dans le cadre de "l'évaluation des risques professionnels inhérents à l'épidémie de coronavirus sur l'ensemble de ses entrepôts ainsi qu'à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L 4121-1 du Code du travail ". Amazon pourrait limiter l'activité de ses entrepôts pour une durée maximum d'un mois, renouvelable à l'issue d'un nouveau jugement.

Mercredi 15 avril, Amazon France a fait part de ses réflexions en cours dans un communiqué officiel : "La décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre nous laisse perplexes compte tenu des preuves concrètes qui ont été apportées sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger nos employés." Et le site marchand de rappeler la mise en place des contrôles de température, la distribution de masques et une distanciation sociale renforcée.

"Notre interprétation suggère que nous pourrions être contraints de suspendre l'activité de nos centres de distribution en France"

"Nous étudions les conséquences de cette décision et les options disponibles, et nous pensons faire appel. Cependant, notre interprétation suggère que nous pourrions être contraints de suspendre l'activité de nos centres de distribution en France. Actuellement, nous continuons à opérer dans le pays et faisons tout notre possible pour maintenir le niveau de service attendu par nos clients en France, les emplois sur lesquels comptent nos collaborateurs et la visibilité dont les milliers d'entreprises françaises qui vendent sur Amazon ont besoin en cette période sans précédent. Cependant, sans la possibilité d'exploiter nos centres de distribution en France, nous serions contraints de restreindre un service qui est devenu essentiel pour les millions de personnes à travers le pays qui souhaitent avoir accès aux produits dont elles ont besoin chez elles pendant cette crise."