Challenge Start me Up : les inscriptions pour la 4e édition sont ouvertes

Partenaires pour la quatrième année consécutive, KPMG et la Fevad renouvellent le challenge Start me Up! qui met en avant les start-up les plus prometteuses dans l'e-commerce en France.

A quoi ressemblera le commerce de demain ? C'est pour répondre à cette question que la Fevad et KPMG lancent pour la quatrième année consécutive le challenge Start me Up. Un concours visant à distinguer la solution innovante qui révolutionnera le e-commerce. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes et ce, jusqu'au 6 juillet. Pour concourir, quelques conditions doivent être remplies : proposer une solution innovante qui permet aux e-commerçants de "faire la différence", ne pas se limiter à une activité purement financière (type fintech), comptabiliser moins de 7 ans d'existence au 1er janvier 2020, réaliser un chiffre d'affaires positif avec des clients actifs et inférieur à 5 millions d'euros, être d'origine européenne, exercer une activité en Europe, détention de plus de 50 % de la société par les fondateurs et enfin, ne pas avoir été sélectionné parmi les 5 lauréats lors de l'édition 2019.

Gagner en visibilité

Pour les start-up du retail tech, les raisons de concourir au challenge Start me Up sont multiples. "Ce rendez-vous démontre le rôle de l'innovation et de l'entrepreneuriat, mais aussi la nécessité d'être agile et de se renouveler en permanence, d'autant plus en période de Covid-19. Nous avons besoin des start-up notamment pour améliorer la relation client", souligne Marc Lolivier, directeur général de la Fevad.

Tous les candidats répondant aux critères de participation bénéficieront d'une visibilité auprès des principaux sites e-commerce en apparaissant sur le classement issu de l'analyse des dossiers par KPMG et l'Advisory Board. Celui-ci sera publié sur le site de la Fevad pendant un an. Un annuaire des solutions innovantes pour le e-commerce sera également publié sur le site de la Fevad. Les cinq premiers du classement obtiendront un an d'adhésion à la Fevad avec l'ensemble des services associés ainsi qu'une intégration à l'écosystème KPMG HOW, une plateforme digitale, collaborative et ouverte au service de la croissance et la transformation des acteurs de l'innovation (start-ups, accélérateurs, incubateurs, centres de R&D, investisseurs, entre autres).

Enfin, le lauréat sera mis en lumière à l'occasion d'une prise de parole dans le cadre d'un événement organisé par la Fevad. "Ce classement nous a offert une superbe visibilité sur le marché français. Il a également généré de réelles opportunités commerciales. Les échanges que nous avons pu avoir avec des décideurs lors de l'évènement nous a en effet permis de signer plusieurs contrats dans les mois qui ont suivi. Un grand acteur du e-commerce nous a également invités à rejoindre son incubateur", témoigne Yves Cornu, directeur général de FACIL'iti, lauréate du challenge Start me Up ! 2019. Et Marc Lolivier de rappeler : "Ce challenge fait partie intégrante de notre rôle de passerelle entre des acteurs établis du secteur et des nouveaux entrants. Cet événement s'apparente à une rencontre entre un apporteur de solution et des futurs clients. Ces start-up et futurs clients seront jugés sur leur capacité à faire avancer le commerce bien plus que sur leur KPI.

Après la date butoir du 6 juillet, les candidatures seront analysées par KPMG et la Fevad pour la sélection des finalistes. Le jury, composé de Nathalie Balla, co-présidente de La Redoute, Ilan Benhaim, co-fondateur de vente-privee.com, Emmanuel Grenier, PDG de Cdiscount.com, Thierry Petit, co-fondateur de Showroomprive.com et Alexandre Viros, directeur général de oui.sncf., se réunira en septembre pour sélectionner le top 5. Enfin, viendra le temps du pitch des lauréats devant l'Advisory Board.