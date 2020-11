10 chiffres que vous ne connaissez pas sur Airbnb

La plateforme de location de vacances vient de déposer son document S-1, préalable à son introduction en bourse prévue en décembre. Le JDN l'a fouillé pour en extraire des chiffres méconnus.

C'est en pleine crise du Covid qu'Airbnb a décidé de lancer son introduction en bourse. Pourtant, la plateforme de location entre particuliers n'a jamais été rentable sur un an. Et cette année 2020 marquée par la crise sanitaire ne fera pas exception. Entre janvier et septembre 2020, Airbnb a enregistré un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars en recul de 32% par rapport à l'année précédente. Ses pertes nettes s'établissent quant à elles à 696,9 millions de dollars sur la même période. Pour faire des économies et se préparer à cette IPO, Airbnb a annoncé en mai dernier le licenciement d'environ 25 % de ses 7 500 employés dans le monde. Le géant du tourisme envisage de faire son entrée en bourse au mois de décembre, après une première tentative avortée en 2019. L'occasion de recenser quelques chiffres révélateurs de son activité après 13 ans d'activité.

86%

C'est le pourcentage des hôtes situés en dehors des Etats-Unis. Ils sont répartis dans plus de 220 pays et 100 000 villes. Au 30 septembre, Airbnb compte plus de 4 millions d'hôtes dans le monde, dont 55% sont des femmes.

2,1 milliards

Avec des pertes nettes enregistrées chaque année depuis sa création, Airbnb n'a jamais été une entreprise rentable. Le déficit accumulé était de 2,1 milliards de dollars au 30 septembre 2020, et les pertes nettes se montent à 696,9 millions de dollars pour les 9 premiers mois de cette année (-697 millions en 2019).

1,35 milliard

C'est le montant demandé par l'administration fiscale américaine à Airbnb pour solder un contentieux datant de 2013. De quoi plomber un futur bilan financier annuel de plus de 1 milliard de dollars puisque seulement un peu moins de 350 millions de dollars ont été provisionnés par l'entreprise.

95,1 millions

Quand les hôtes ne remplissent pas leurs obligations envers leurs clients, que les clients payent pour une annonce fictive, ou quand des comptes d'hôte se font hacker, Airbnb en est de sa poche pour rembourser les victimes. Et cela lui a coûté 95,1 millions de dollars entre janvier et septembre 2020 et 92,2 millions en 2019.

67%

La baisse des réservations a été très sévère au deuxième trimestre 2020 : elles ont diminué de 67% par rapport à la même période en 2019. Mais l'activité a doucement repris au troisième trimestre avec une baisse de (seulement) 28% par rapport à la même période en 2019. Cette amélioration s'explique par de meilleurs résultats en Amérique du Nord et en Europe, en particulier grâce aux voyages de courte distance.

© Airbnb

43%

C'est la part des réservations en 2019 issues de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Si l'Amérique du nord pèse pour 29% seulement, elle génère 41% des revenus de la plateforme.

© Airbnb

639 millions

Avec la crise, Airbnb a moins communiqué. Résultat, une économie de 639 millions de dollars sur les 9 premiers mois de l'années par rapport à la même période en 2019. Le groupe n'a en effet investi que 545 millions de dollars en opérations commerciales et marketing entre janvier et septembre de cette année contre 1,18 milliard l'année dernière.

43,8 %

Ils s'appellent Brian Chesky, Joe Gebbia, et Nathan Blecharczyk. En 2008, ils créaient Airbnb qui allait devenir un géant du tourisme mondial quelques années plus tard. Aujourd'hui, ils détiennent encore 43,8% du groupe à eux trois, répartis équitablement (entre 14,2% et 15,3% du capital chacun).

91%

Airbnb est un champion de l'acquisition client à moindre prix. Sur les 9 premiers mois de cette année, 91% de son trafic provient des moteurs de recherche et de canaux non payants. Pour encore augmenter ce chiffre, le groupe espère encore améliorer la force de sa marque dans les années à venir.

825 millions

C'est le nombre de réservations effectuées sur Airbnb depuis sa création. En 2019, 54 millions de personnes ont réservé 327 millions de nuits sur la plateforme.