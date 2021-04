Exclusif : Casino.fr se mue en marketplace alimentaire

Dès le 26 avril, les enseignes Casino lanceront leur marketplace alimentaire avec 15 000 références dans un premier temps, et un objectif final de 500 000 références en 2022.

Les enseignes Casino qui regroupent supermarchés, hypermarchés et magasins de proximité, accélèrent sur le digital. Dernier projet en date, le déploiement d'une marketplace alimentaire sur le site Casino.fr, opérationnelle à partir du 26 avril. Une petite révolution pour le spécialiste de la grande distribution qui propose déjà 70 à 80 % de son offre magasin en e-commerce, mais qui ne souhaite pas s'arrêter là. "Le digital permet d'aller plus loin sur le référencement de nouvelles catégories, nouveaux fournisseurs et nouveaux produits contrairement aux magasins physiques, restreints par la superficie, justifie Cédric Osternaud, directeur e-commerce, innovations et projets transverses de Casino. Nous souhaitons répondre aux attentes de nos clients."

Pour cela, les enseignes Casino ciblent une offre élargie sur des catégories telles que l'alimentation infantile et la puériculture, les produits du monde, l'alimentation animale, les produits bio, les vins et spiritueux. Mais le non-alimentaire n'est pas en reste, même s'il n'est pas concerné dans un premier temps. "Le non-alimentaire n'est pas une priorité, même si nous miserons sur des catégories qui nous ressemblent car nous voulons nous concentrer sur les produits alimentaires", souligne Cédric Osternaud. En ligne de mire, les secteurs santé, hygiène-beauté, parapharmacie ou encore le bricolage et la décoration, qui bénéficieront d'une offre spécifique prochainement.

Montée en charge progressive

En attendant, le déploiement de la marketplace alimentaire sur Casino.fr ne bouleversera pas les habitudes des clients sur le site e-commerce. Seul changement de taille, un choix plus conséquent des produits, entre ceux vendus par Casino et ceux distribués par les vendeurs de la marketplace (dont Casino ne souhaite pas dévoiler le nom). "Le client pourra filtrer les produits Casino ou les produits de nos partenaires. L'offre complémentaire sera simple à appréhender", complète le directeur e-commerce de Casino. Au total, près de 15 000 références seront disponibles dès le 26 avril sur la marketplace, qui s'ajouteront au 20 000 références Casino, avec une montée en charge progressive de l'offre. D'ici le mois de juillet, l'acteur de la grande distribution vise les 50 000 références sur son site, et à compter du mois d'octobre, Casino.fr référencera des fournisseurs locaux et régionaux. Objectif final : 500 000 références en 2022, dont 70% de produits alimentaires.

La livraison gratuite jusqu'à fin juin

Côté transaction, le paiement unifié sera effectif à compter du mois de juillet : les clients pourront payer en même temps les achats des enseignes Casino et ceux des vendeurs de la marketplace. Côté livraison, les produits des enseignes Casino pourront être récupérés par le client en drive ou livrés à son domicile comme c'est le cas actuellement, tandis que les vendeurs partenaires livreront directement leurs produits aux clients selon le fonctionnement classique d'une marketplace. Sur ce point, les enseignes Casino souhaitent s'entourer de fournisseurs capables d'effectuer des livraisons en deux ou trois jours maximum. Impensable d'imaginer la réception de produits frais une semaine après la commande... En cas de litige, Casino assurera la liaison entre le vendeur et le client.

Si le taux de commission fixé aux vendeurs par le spécialiste de la grande distribution n'est pas connu, Casino.fr offrira à ses clients les frais de livraison jusqu'à la fin du mois de juin. Le but ? Fidéliser les clients existants et en attirer de nouveaux. "Nous voulons donner accès à nos clients actuels à plus de produits en développant le panier moyen. La marketplace est un levier de fidélisation à la fois pour nos clients habituels et nos futurs clients."