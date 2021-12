Les DNVB françaises ont levé près de 40 millions d'euros au second semestre 2021

Les marques digitale de l'Hexagone ont davantage séduit les investisseurs qu'au premier semestre. Sur un an, le montant est en revanche stable. Le secteur des loisirs se démarque.

Les DNVB françaises ont levé 38,2 millions d'euros entre juillet et décembre 2021 à travers 14 tours de table. Un résultat quasiment équivalent à celui du second semestre 2020 qui comptabilisait 13 tours de table pour un montant total de 37,43 millions d'euros. Mais une somme toutefois plus élevée qu'au premier semestre 2021 au cours duquel les marques digitales françaises avaient levé un peu moins de 30 millions d'euros.

A retenir ce semestre : le site multimarques de DNVB Les Raffineurs réalise la plus grosse levée, d'un montant de 6,5 millions d'euros, annoncée le 6 octobre, qui doit lui permettre de renforcer son positionnement digital, accélérer sur les produits de sa marque en propre mais aussi ouvrir de nouveaux points de vente physiques. Alors que les catégories cosmétique et alimentation figurent en tête des secteurs ayant levé le plus de fonds au second semestre 2021, les loisirs représentent ce semestre 14,4% des tours de table des DNVB. Côté investisseurs, les business angels se font un peu plus discrets que les semestres passés, contrairement au fonds spécialisé Eutopia qui a notamment investi 3,5 millions d'euros dans la marque de plantes d'intérieur, By Charlot, fin septembre.

Secteurs ayant levé le plus de fonds au second semestre 2021 Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Cosmétique 9,2 24 3 Alimentation 8,5 22,2 4 Site multimarques de DNVB 6,5 17 1 Loisirs 5,5 14,4 2 Aménagement d'intérieur 3,5 9,2 1 Mode 2,8 7,3 1 Hygiène 2,5 6,5 1

La catégorie cosmétique bénéficie des 6 millions d'euros levés par Végétalement Provence, courant décembre. La marque souhaite accélérer son développement sur un marché de la beauté naturelle en plein essor. Concernant la catégorie alimentation, la foodtech i-Lunch fondée en 2017 a levé 5 millions d'euros début octobre. La cantine phygitale, zéro déchet et éco-responsable à destination des salariés projette d'étendre son activité sur le territoire national et d'investir dans la technologie. Avec 5,5 millions d'euros cumulés, le secteur des loisirs s'illustre particulièrement ce semestre. Spécialisée dans les magazines éducatifs et jouets éco-responsables, la marque Les Mini Mondes rêve à présent d'international, de podcasts et de séries animées. Quant à Akewatu, site multimarques de planches et équipements pour surf, les ambitions nourries visent à s'imposer sur un marché d'aficionados. A noter aussi, la marque de literie Tediber a mené un tour de table auprès d'Eutopia et Parquest fin septembre, pour un montant à ce jour confidentiel.

Les levées de fonds des DNVB françaises au second semestre 2021 Société Montant levé (en millions d'euros) Investisseurs Secteur Les Raffineurs 6,5 Generis Capital Partners Site multimarques de DNVB Végétalement Provence 6 Connect Pro, BNP Paribas Développement, Etoile Capita Cosmétique i-Lunch 5 Banque des Territoires, Karista, Financière Tuileries Développement, Noveo Group Alimentation By Charlot 3,5 Eutopia Aménagement d'intérieur Les Mini Mondes 3,5 Eutopia, Bpifrance Loisirs Clear Fashion 2,8 Astérion Impact, Bpifrance Mode Agua Blanca 2,5 Daphni Hygiène Akewatu 2 TLF Ventures, business angels Loisirs Juliette 2 Laboratoires Gilbert Cosmétique Hors Normes 1,5 Stride VC, Kima Ventures, business angels Alimentation Dermoioniq 1,2 Ovalto, ATI, ARDEV Cosmétique Journey 1 Business angels Alimentation Eatic 0,7 Business angels Alimentation Tediber NC Parquest, Eutopia Literie

Ces données proviennent du baromètre des levées de fonds publié chaque mois par le JDN. Vous pouvez retrouver sa dernière édition à cette adresse : https://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/1189344-levees-de-fonds/.