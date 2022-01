Rewind lève 700 000 euros pour ses visites audio-guidées

La start-up française, qui a lancé son activité trois mois avant la pandémie, envisage le recrutement d'une équipe technique dédiée à l'application mobile et de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur.

Entre les nouvelles attentes des voyageurs et la digitalisation accélérée des usages, le secteur du tourisme est en pleine mutation. Une situation qui n'a pas échappé à la start-up française Rewind, qui propose des visites audio-guidées grâce à son smartphone, depuis… décembre 2019. "Nous avons mis à profit ces deux années de pandémie, terribles pour le tourisme, en construisant notre réseau de partenaires et en travaillant sur notre application mobile", souligne Julien Wouters, cofondateur de Rewind avec son associé et CTO, Gilbert Gaspard. La société, qui enregistre un chiffre d'affaires de 50 000 euros réalisé en quelques mois, annonce une deuxième levée de fonds de 700 000 euros en seed auprès de Kima Ventures et de business angels. Rewind a effectué un tour d'amorçage de 100 000 euros en 2019 pour créer les contenus des visites audio-guidées.

Urbaines et immersives, les visites audio-guidées selon Rewind invitent les touristes à une expérience de déambulation à Paris, Lyon et Marseille. Le visiteur télécharge l'application Rewind (iOS & Android), sélectionne la visite de son choix puis suit la voix du guide dans sa langue tout en se déplaçant. "Il n'y a pas d'horaires à respecter pour commencer sa balade. L'utilisateur peut mettre pause et reprendre sa visite à souhait car les histoires se déclenchent en fonction du positionnement GPS", détaille Julien Wouters.

La start-up s'est entourée de guides professionnels chargés d'écrire le contenu, et de comédiens pour raconter les histoires. Les visites audio-guidées sont vendues directement sur le site et l'application mobile de Rewind (de 9,99 euros pour une visite au choix à 19,99 euros pour trois visites au choix à faire seul à plusieurs), mais également dans les offices de tourisme, les comités d'entreprise et les agences de voyage en ligne. Le but ? Démocratiser l'offre auprès des touristes internationaux et nationaux. "Avec la crise sanitaire, les voyageurs réapprennent à découvrir leur pays et parfois même leur ville, constate Julien Wouters. Ils recherchent avant tout une nouvelle expérience à vivre en toute liberté et de préférence en combinant des activités personnalisables."

Combiner des activités de loisirs

Ce nouvel apport de trésorerie devrait permettre à Rewind d'accélérer sur les projets en cours. A commencer par une refonte totale de l'application mobile et du site Internet dont la nouvelle version est prévue au printemps, et l'apparition de fonctionnalités destinées à une expérience utilisateur personnalisée et autonome. "Nous souhaitons enrichir notre offre en proposant des activités de loisirs au milieu de la visite audio-guidée pour rythmer le parcours. Par exemple, se rendre au restaurant ou effectuer une croisière", indique le cofondateur. De quoi élargir les offres de partenariat avec de nombreux acteurs du tourisme.

Ensuite, l'équipe de Rewind devrait s'étoffer avec le recrutement d'une équipe technique chargée de développer l'application mobile et le site internet, et une équipe marketing, soit quatre personnes (CDI et stage confondus). "Nous projetons de lever rapidement en série A et pour cela nous devons démocratiser l'usage de Rewind", justifie Julien Wouters. Les visites audio-guidées de Rewind seront disponibles en Europe dès le printemps 2022. Mais aussi plus largement en Ile-de-France, notamment grâce au prix Challenge Information Voyageurs 2021 remis à Rewind par Ile-de-France Mobilités au mois de décembre. Au total, 40 000 euros ont été attribués à la start-up pour l'aider à développer sa gamme de visites audio-guidées dans les bus et métros d'Île-de-France.