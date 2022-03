BigBlue lève 15 millions de dollars pour étendre sa solution d'expérience post-achat à l'international

Depuis 2018, la start-up parisienne optimise la livraison des e-commerçants. Grâce à ce nouveau tour de table, BigBlue vise notamment le recrutement de 100 personnes.

Les géants du e-commerce ne détiennent pas le monopole de la livraison express. L'entreprise parisienne BigBlue, créée en 2018, répond à cette même promesse grâce à une solution tout-en-un destinée à proposer une expérience fluide et personnalisée aux e-commerçants et, in fine, à leurs clients. Après un premier tour de table en seed de 3 millions d'euros en novembre 2020, BigBlue annonce ce 25 mars une levée de fonds en série A d'un montant de 15 milliards de dollars auprès de Runa Capital, LPV et Samaipata, investisseur existant.

Ces deux financements en à peine un an et demi résultent d'une forte traction commerciale. "Nous avons l'opportunité d'accélérer en développant davantage notre produit qui embarque beaucoup de technologie", justifie Tim Dumain, cofondateur et CEO de BigBlue. Parmi les dernières nouveautés, le programme Fast Tags a été lancé fin 2021 avec l'ambition d'assurer la livraison en un jour. Les premiers e-commerçants utilisateurs ont noté une augmentation de 20 à 40 points de leur taux de conversion.

Une orientation DNVB affichée

BigBlue compte à ce jour plus de 300 marques clientes qui peuvent bénéficier de nombreuses fonctionnalités telles que l'automatisation des expéditions, l'optimisation du transport, la personnalisation de l'expérience post-achat (emballage du colis et notifications d'expédition). En parallèle, l'entreprise opère un réseau européen d'entrepôts et de transporteurs et s'appuie sur l'intelligence artificielle pour garantir l'option de livraison la plus rapide et verte pour chaque colis. BigBlue dispose également d'intégrations natives avec les plateformes de e-commerce comme Shopify ou PrestaShop, de manière à faciliter la connexion des canaux de vente des marchands mais aussi l'envoi des stocks dans le réseau BigBlue. "Nous sommes convaincus que la logistique dans son ensemble implique d'y associer la technologie, argumente le CEO. Les attentes des consommateurs évoluent tant qu'il n'est plus possible d'y répondre sans technologie."

Au global, BigBlue adresse un marché vaste en termes de typologie de marques, les secteurs mode, cosmétique et food étant largement représentés. "Nous faisons le choix de miser sur une bonne logistique via des verticales spécifiques et des packagings conformes aux valeurs des marques. Notre solution se détache en raison de notre positionnement DNVB", explique le cofondateur. BigBlue accompagne également des marques plus traditionnelles, désireuses de suivre le chemin des DNVB, "le modèle qui facilite les ventes en ligne" comme le rappelle Tim Dumain.

S'installer en Europe

Grâce à ce dernier tour de table, BigBlue, qui compte actuellement 70 salariés, prévoit le recrutement de 100 personnes dans les 12 prochains mois en ventes, marketing, opérations, entre autres. La start-up souhaite surtout accélérer son expansion européenne alors que le bureau de Madrid est opérationnel depuis janvier. "Nous sommes capables de répondre aux besoins à l'international depuis le début mais nous n'étions pas compétitifs en opérant depuis la France, remarque Tim Dumain. Notre excellence opérationnelle passe par les connexions aux API des transporteurs locaux et la création d'une équipe locale." L'entreprise a ainsi noué des partenariats avec l'écosystème du e-commerce espagnol, comme la solution Ritmo. Au mois de juin, BigBlue sera disponible en Angleterre. "C'est l'un des plus gros marchés d'Europe, au coude à coude avec l'Allemagne. De nombreuses marques françaises envisagent d'exporter leurs produits en Angleterre, alors BigBlue aussi." La start-up projette de s'étendre au reste de l'Europe au cours de l'année prochaine. Cette extension européenne englobe de nombreux enjeux tels que la livraison bas carbone en un jour à toute l'Europe occidentale ou encore le soutien des marques nationales à devenir européennes.

Un engagement éco-responsable

Depuis sa création, Bigblue s'engage à rendre la logistique plus verte en aidant les marques à s'orienter vers la durabilité. Un objectif plus que jamais d'actualité tandis que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'environnement. Grâce à la technologie de BigBlue, les itinéraires de transport et le remplissage des camions sont optimisés pour réduire l'empreinte carbone de 25%. Les colis sont livrés par des vélos-cargos et des véhicules électriques dans les grandes villes, tous les emballages sont sans plastique et recyclés et ses entrepôts sont certifiés Ecocert. "Nous travaillons beaucoup sur l'algorithme d'optimisation des colis afin d'avoir un impact positif sur la planète", conclut Tim Dumain.