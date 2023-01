Six start-up repérées au NRF Retail's Big Show 2023

Le salon américain du retail, qui se tient à New York du 15 au 17 janvier 2023, fait la part belle aux start-up et aux entreprises innovantes, que ce soit dans l'e-commerce ou dans les magasins physiques.

En parcourant l'étage baptisé innovation lab ou dans les travées du salon, le NRF Retail's Big Show 2023, qui prend ses quartiers à New York du 15 au 17 janvier 2023, fait de la place aux entreprises qui proposent des solutions innovantes dans le retail physique et online. Voici six technologies repérées lors de la grand-messe du retail international.

FIT:MATCH crée votre digital twin

Fondée en 2018, la start-up de Fort Lauderdale en Floride entend aider les consommateurs à mieux sélectionner leurs tailles en ligne et en magasin grâce à sa plateforme. FIT:MATCH propose aux clients de créer leur avatar 3D directement avec leur smartphone à la maison ou en cabine en magasin. Les algorithmes brevetés de la start-up définissent la forme du corps du client en utilisant la réalité augmentée et la technologie LiDAR présente dans certains smartphones comme les iPhone 12, 13 et 14. Une fois l'avatar créé, FIT:MATCH va déterminer le jumeau numérique du client en question, c'est-à-dire la personne qui correspond le plus à sa morphologie afin de connaître les tailles qu'il doit acheter chez telle ou telle marque. La start-up s'intéresse particulièrement aux catégories vestimentaires les plus complexes comme les brassières de sport. Cette solution B2B en SaaS a déjà séduit Macy's, Savage X Fenty et Fabletics.

Optimum Retailing, une vision 360° du magasin

L'entreprise canadienne Optimum Retailing propose aux retailers ayant de multiples emplacements une solution globale de mapping de leurs magasins pour mieux organiser le travail de leurs équipes, s'assurer de la correspondance du magasin avec ce qu'attend le siège et de la performance des campagnes de marketing ou de certains produits. Dans le dashboard d'Optimum Retailing, sur la carte représentant le magasin, des éléments vont flasher pour indiquer aux équipes qu'il y a une action à mener, que ce soit bouger des produits ou afficher un nouvel élément de marketing. La solution d'Optimum Retailing s'intègre avec les autres solutions comme les heatmap, les systèmes de gestion du point de vente. La société travaille déjà avec Orange, Sephora, Vodafone ou McDonald's. Dans un magasin de l'opérateur Verizon, Optimum Retailing permet aussi d'intégrer les ventes à la carte du magasin afin de voir en temps réel les produits qui se vendent le mieux. "Avec notre solution, nous avons mesuré une réduction du temps de travail des équipes dédié à des installations en magasin de 30%, pour qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Les ventes, elles, progressent en moyenne de 27%", assure Sam Vise, le CEO d'Optimum Retailing.

Quilt.AI, l'analyse de tendances par les réseaux sociaux

La plateforme singapourienne Quilt.AI créée en 2018 par Angad Chowdhry et Anurag Banerjee mène des études sur les consommateurs à partir des commentaires, des posts, des vidéos, des biographies et des profils que l'on retrouve sur les réseaux sociaux mais aussi, à partir de pages sur Internet. Quilt.AI a développé une technologie qui lui permet de convertir ces signaux big data trouvés online en analyses et études humaines. L'entreprise accompagne les marques, petites et grandes, dans leur compréhension d'un secteur, d'une tendance ou d'un groupe de consommateurs. Il peut s'agir aussi de mesurer l'impact d'une publicité ou d'inspirer une marque avec des idées de campagnes, de slogans et de posts social media.

Zebra Technology pousse la RFID plus loin

L'entreprise américaine Zebra Technology a développé des solutions autour de la RFID et notamment SmartLens for Retail. Lorsque les produits sont équipés d'étiquettes RFID, les antennes disposées dans le magasin vont pouvoir détecter les produits en temps réel de manière automatique. Cette solution permet de gagner en visibilité sur les stocks et d'éviter les ruptures. Ce système facilite l'exécution de certaines tâches comme le ship from store et permet de détecter plus facilement les vols. "La RFID est devenue moins onéreuse que par le passé, le prix des étiquettes a baissé avec les volumes. Pendant ce temps, les cas d'usages se sont multipliés et prouvent leur utilité en magasin", jugent les équipes de Zebra Technology. Cette solution équipe une boutique Tommy Hilfiger à Paris.

Kore.ai pave l'expérience client de conversationnel

Créée en 2014, la plateforme américaine Kore.ai s'est d'abord intéressée aux secteurs de la banque et de la santé avec ses applications conversationnelles avant de se tourner plus récemment vers le retail. Kore.ai propose à ses clients un chatbot pour accompagner les clients dans leurs achats en ligne. Ce retail assistant est en mesure de présenter une sélection de produits, de garder en mémoire la conversation, de personnaliser la sélection proposée et d'accompagner le client jusqu'au choix du mode de livraison et au SAV, le tout à partir de questions posées normalement. Kore.ai propose un autre scénario, directement à l'intérieur du magasin, en facilitant les échanges entre les employés et les clients via son smartphone, le vendeur va pouvoir interroger vocalement le chatbot. L'assistant conversationnel fonctionne aussi sur talkie-walkie pour aider les employés qui ne sont pas équipés de smartphones. Kore.ai accompagne déjà eBay, Columbia, LG, Samsung et McDonald's entre autres.

Pointr ou le Google Maps du magasin

Basée à Londres, la start-up Pointr créée en 2013 propose aux enseignes une carte de leurs magasins, qu'ils peuvent intégrer directement dans leur application pour guider leurs clients à travers leurs locaux. Le client va simplement indiquer ce qu'il recherche et pouvoir le retrouver sur le plan du magasin. Cette solution s'adresse aux retailers qui comptent de nombreux points de vente. "Nous pouvons proposer des interactions personnalisés au client en lui poussant des suggestions, des réductions ou des recommandations. Le client doit avoir téléchargé l'application du retailer au préalable, la solution s'adresse donc à des shoppers omnicanaux et qui engagent très régulièrement avec la marque", explique Jessica Milan, chief growth officer chez Pointr. Aux Etats-Unis, la solution de l'entreprise équipe déjà l'ensemble des magasins Home Depot, une chaine spécialisée dans l'équipement de la maison.