La solution pour les e-commerçants Elyn lève 2,5 millions d'euros

La start-up française fondée en 2022, qui propose aux clients d'essayer avant d'acheter, a séduit Headline, Sequoia Capital et des business angels.

Elyn annonce ce 8 mars une levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Les fonds d'investissements Headline et Sequoia Capital, via son programme seed et pre-seed Arc, participent au tour de table aux côtés de business angels : Motier Ventures, la Financière Saint James, Marc Menasé (Founders Future) ou encore Guillaume Princen, l'ex-directeur EMEA de Stripe. La solution créée en 2022 par Hamza Sentissi et El Mehdi Hachad propose aux e-commerçants de mettre en place de l'essayage avant achat sur leur site marchand, à l'image de l'option try before you buy popularisée par Zalando. Les clients des sites qui proposent cette option peuvent passer commande sans être prélevés. Ils disposent ensuite de quelques jours pour essayer les vêtements et renvoyer ce qui ne leur convient pas avant d'être prélevés pour les articles conservés. Les délais pour chaque étape sont personnalisables selon la volonté de l'e-marchand.

Elyn intègre également une plateforme de gestion des retours qui donne la possibilité aux retailers de proposer des échanges instantanés contre un autre article ou un bon d'achat. L'objectif étant de convertir les retours en ventes. Elyn fonctionne avec une commission retenue sur les articles gardés par les clients.

Des recrutements et une expansion

Avec cette levée de fonds, Elyn a d'ores et déjà fait croître ses équipes, atteignant 15 collaborateurs, principalement des profils techniques qui ont fait leurs armes au sein d'entreprises de la fintech française comme Alan et Alma . "Cette levée de fonds et le soutien de nos business angels sont absolument déterminants à ce stade de notre croissance. Aujourd'hui nous savons que nous avons les clés en main pour atteindre les prochaines étapes : recruter une dizaine de talents supplémentaires pour développer de nouvelles fonctionnalités et poursuivre notre développement commercial auprès des plus grands noms du e-commerce européen", indique El Mehdi Hachad, CEO et cofondateur d'Elyn dans le communiqué de la start-up. Elyn entend poursuivre son développement dans l'Hexagone mais aussi à l'international.