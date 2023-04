La marketplace de location de matériel événementiel Sedeo lève 1 million d'euros

La start-up surtout basée en Ile-de-France entend poursuivre son développement commercial et son maillage du territoire dans l'Hexagone.

Sedeo, marketplace spécialisée dans la location de matériel événementiel, annonce ce mardi 4 avril un tour de table de 1 million d'euros auxquels s'ajoutent 250 000 euros de dette. Cette levée s'est faite auprès du Blast.club, de Kima Ventures et de business angels. La plateforme Sedeo permet aux organisateurs d'événement d'identifier le matériel disponible aux dates souhaitées, d'estimer les stocks disponibles, le volume et la manutention associés à une commande, tout en réservant en quelques clics. La marketplace combine l'ensemble des catalogues de ses partenaires et peut répondre à des projets événementiels allant de 2 à plus de 5 000 participants.

"Notre ambition est de démocratiser l'usage de la location de matériel événementiel plutôt que l'achat ponctuel, en proposant notamment la meilleure expérience digitale possible. Et avec une approche technologique unique sur le marché, nous entendons bien faire de Sedeo le réflexe location pour tous les organisateurs d'événements", explique Mathieu Spiry, le co-fondateur et président de Sedeo, dans le communiqué de la plateforme.

Un développement sur l'Hexagone

La marketplace s'est principalement développée autour de l'Ile-de-France et compte sur cette levée de fonds pour améliorer son maillage du territoire en France avant de viser l'international à partir de 2024. Les équipes Sedeo entendent aussi continuer d'investir dans leur outil technologique.