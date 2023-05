La solution de consentement aux cookies Axeptio lève 3,5 millions d'euros

La start-up montpelliéraine spécialisée dans la gestion du consentement entend accélérer son développement à l'international et recruter de nouveaux profils.

Axeptio, une plateforme spécialisée dans le consentement, annonce ce 3 mai 2023 une levée de fonds de 3,5 millions d'euros en equity auxquels se rajoutent 1,7 million d'euros de dette. Le tour de table a été mené auprès des fonds ISAI, Evolem et Ovni Capita. La start-up montpelliéraine créée en 2017 s'est spécialisée dans l'acceptation des cookies, des conditions générales de ventes et dans l'abonnement en opt-in à des newsletters.

Pour Axeptio, la sollicitation continuelle des internautes crée une fatigue au consentement qui a un impact négatif sur les taux de conversion et sur la performance des call to action. Pour Romain Bessuges-Meusy, CEO et co-fondateur d'Axeptio, "la transparence et l'image sont essentielles pour bâtir une relation forte et durable avec une audience. Le consentement n'est pas juste une obligation. C'est une excellente opportunité de redonner le pouvoir à l'utilisateur et de l'inciter à accorder sa confiance".

Les outils proposés en self-service par Axeptio sont utilisés par plus de 50 000 sites web. Ils permettent aux développeurs de mettre en place rapidement des procédures de stockage des preuves conformes à la réglementation mais aussi des méthodes d'A/B testing pour évaluer l'efficacité de chaque paramètre. Son objectif est de "réunir les conditions d'un consentement réellement éclairé tout en préservant les performances des sites web", souligne le communiqué de l'entreprise.

Accélérer à l'international

Après la France, la start-up entend déployer sa solution à l'international. 10% de ses clients sont déjà internationaux et répartis dans 40 pays. Des recrutements sont aussi à l'ordre du jour avec cette levée de fonds : Axeptio souhaite accueillir de nouveaux profils seniors et passer de 42 à 60 salariés.