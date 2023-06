La solution d'orchestration CRM Notify lève 1,5 million d'euros

Autofinancée jusque-là, et désormais rentable, la start-up a séduit huit business angels. Son credo : activer en temps réel les clients, quand ils sont le plus disponible.

La solution SaaS d'orchestration CRM Notify annonce ce jeudi 29 juin 2023 une levée de 1,5 million d'euros. Ce tour de table a été mené auprès de huit business angels : Jean Neltner, le fondateur de 55 Data Company, Xavier Chauvin, le fondateur de Beauteprivée, Johan Benoualid, l'ancien directeur général d'Akeneo, Benoît Charles Lavauzelle, le fondateur de Theodo Group, l'entrepreneur et investisseur Didier Kuhn, Cyril Vermeulen, le fondateur du site Aufeminin, Joan Burkovic et Matthieu Poitrimolt, ex DG et PDG de Bankin' & Bridge.

La start-up créée en 2016 par Franck Lhuerre et David Martins Gonçalves, rejoints en 2022 par Ous Ouzzani, s'est développée de manière autofinancée jusqu'à atteindre la rentabilité en 2023. Cette solution de CRM, qui repose sur une intelligence artificielle développée en interne, donne la possibilité pour chaque campagne marketing d'arbitrer le meilleur moment et le meilleur canal pour toucher le client, et par conséquent, vantent les entrepreneurs, d'améliorer l'empreinte carbone de son CRM en réduisant le nombre de message envoyés.

L'Europe et l'international en ligne de mire

L'entreprise qui compte 35 employés entend, avec cette levée de fonds, ajouter à son effectif une cinquantaine de collaborateurs dans les 36 prochains mois. Les pôles opérations, clients et marketing seront renforcés avec le recrutement de nouveaux profils dans les équipes produits et tech, mais aussi l'arrivée de profils sales & customer. Si la start-up est déjà présente en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni grâce aux grands comptes qu'elle accompagne, elle vise l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas en Europe, puis le Brésil, les Etats-Unis et à terme l'Asie.