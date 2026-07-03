"Ma mère m'a appelé pour me demander ce que j'avais commandé" : attention à cette arnaque aux faux livreurs

Cette nouvelle arnaque touche de plus en plus de Français. Voici ce qu'il faut savoir pour ne pas tomber dans le piège.

Il est 10h30 à la rédaction du Journal du Net en ce mardi matin. Alors que la conférence de rédaction vient de se terminer, mon téléphone sonne. Je décroche, étonné. Car à l’autre bout du fil, ma mère m’appelle. Un jour de semaine, en pleine matinée de travail, étrange. Heureusement aucune urgence ni scénario catastrophe, une simple question : "Le livreur vient de m’appeler, tu as commandé quelque chose ?"

Je me creuse immédiatement la tête mais non, je n’ai rien commandé. Encore moins au domicile de mes parents que j’ai quitté il y a bientôt trois ans. Les pistes se multiplient. Est-ce mon frère ? Ai-je mal noté une adresse de livraison ? Et pourquoi est-ce ma mère qui a été contactée alors que le colis est à mon nom ? Un autre détail attise notre curiosité : le livreur a envoyé une photo du prétendu colis depuis son camion.

Après quelques minutes de vérification, nous décidons finalement de ne pas donner suite à cette sollicitation du livreur et de son colis trop grand pour la boîte aux lettres. Quelques recherches plus tard, nous réalisons que cet appel est en fait un vaste système d’arnaques au colis. L’objectif des malfrats est d’obtenir les données bancaires des clients au moment de la reprogrammation du colis. Ayant flairé le mauvais coup, nous nous sommes arrêtés avant cette étape fatidique.

L’élément qui nous a fait douter le plus longtemps est la photo envoyée par le faux livreur. Intérieur du camion, détails des colis, l’image présentait des détails parfaitement crédibles. Une illusion permise grâce aux capacités de l’intelligence artificielle. Le cliché s’accompagne toujours du même profil de message comme le rapproche l’association Que Choisir : "bonjour c'est le livreur, votre colis ne rentre pas dans la boite aux lettres merci de choisir un nouveau créneau via https://nouvelle-consigne.com/suivi/99654 [l’URL diffère au gré des messages]"

Les escrocs s’appuient sur des données récupérées lors des fuites massives ou sur des bases de données personnellement acquises. Ces derniers temps, de nombreuses plateformes de livraisons de colis ont été touchées par des cyberattaques ayant entrainé des fuites de données. Les consommateurs se retrouvent donc susceptibles d’être appelés pour la réception d’un colis qu’ils n’ont jamais commandé.

Cette fraude, en développement massif en ce moment, peut être évitée. Si vous avez commandé un colis sur Internet, vous disposez de la possibilité de suivre le colis avec son numéro via la plateforme qui en est en charge, qu’il s’agisse de Mondial Relay, de Colissimo ou encore de La Poste. Ces plateformes n’envoient jamais de photos aux destinataires pour signaler que les colis arrivent.

Il est recommandé de ne jamais cliquer sur les liens contenus dans les SMS si vous avez un doute sur la provenance. De même, ne communiquez pas vos coordonnées bancaires pour obtenir la reprogrammation de votre livraison. Soyez vigilants en cas d’incohérence, surtout si vous n’avez rien commandé et prenez le temps d’interroger votre entourage. Un simple coup de fil peut parfois éviter une très grosse arnaque.