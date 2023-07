La plateforme de seconde main Omaj lève 1,5 million d'euros

Depuis sa création fin 2021, la start-up a redonné vie à 50 000 pièces envoyées par ses membres. Ce tour de table a été mené en partie via la plateforme d'investissement participatif Tudigo.

Le dépôt-vente online de seconde main Omaj annonce ce mardi 4 juillet 2023 une levée de fonds de 2 millions d'euros dont 500 000 euros de dette. L'actionnaire historique d'Omaj, Motier Ventures, a participé à ce tour aux côtés de nouveaux investisseurs : Leia Capital, Archipel Ventures et des business angels comme Chantal Baudron, Sébastien de Lafond, fondateur de Meilleursagents.com, Frédéric Renaudeau, fondateur de ZePlug, Philippe Zaouati, fondateur de Mirova, Elsa Hermal, fondatrice d'Epicery, ou encore, Didier Valet, ancien numéro deux de la Société Générale.

Une partie de ce financement vient de la plateforme de crowd-equity ouverte à tous Tudigo. Deux cents investisseurs particuliers ont investi près de 500 000 euros dans la start-up. Pour Paul Charon, l'un des deux cofondateurs d'Omaj, "cette levée de fonds va être un formidable accélérateur pour Omaj. Nous attaquons les nouveaux défis tech, marketing et logistiques qui s'annoncent avec énormément d'enthousiasme".

La start-up créée fin 2021 par Paul Charon et Marine Daul Mernier compte 50 000 membres et a récupéré 50 000 pièces de vêtements depuis son lancement. Les pièces de textile envoyées par ses membres sont vérifiées et scrutées dans l'entrepôt d'Omaj basé à Saint-Ouen (93) avant d'être prises en photo et revendues sur son site. Le prix de vente revient au membre d'Omaj moins la commission prélevée par le site.

Renforcer son image de marque

L'équipe d'Omaj compte une vingtaine de salariés dont la moitié travaille dans son studio photo et dans l'entrepôt de la start-up. Avec cette levée de fonds, elle entend renforcer son équipe tech pour développer des outils et améliorer son processus logistique. La start-up compte aussi investir en marketing pour améliorer son image de marque. L'entrepôt actuel d'Omaj va déménager pour suivre la croissance de la start-up et optimiser ses opérations logistiques.