La marketplace pour les industriels de l'agroalimentaire Stokelp lève 3 millions d'euros

Avec sa solution anti-gaspillage, la start-up française permet de valoriser les surstocks de matières premières périssables.

La marketplace anti-gaspillage pour les industriels de l'agroalimentaire Stokelp annonce ce jeudi 13 juillet 2023 une levée de fonds de 3 millions d'euros. Elle a été menée auprès de OneRagtime, AFI Ventures (le fonds impact early-stage de Ventech), Rothschild & co et Better Angle. La marketplace créée en septembre 2021 par William Launay et Tanguy de Cottignies met en relation les industriels de l'agroalimentaire qui peuvent y valoriser leurs surstocks. "Avec William, nous venons tous les deux de l'industrie agroalimentaire. Le plus gros problème dans cette industrie est la gestion des stocks qui sont périssables. Si en fin de chaine, les produits finis peuvent être revalorisés via des dons, des solutions comme Too Good To Go, ce n'est pas le cas pour les stocks de matières premières", souligne Tanguy de Cottignies, l'un des deux cofondateurs de Stokelp.

Le vendeur peut proposer ses surstocks via une annonce sur la plateforme et éviter de devoir les détruire par manque de temps. Stokelp vérifie qu'il possède les certifications nécessaires pour garantir la qualité des matières premières vendues. Les acheteurs reçoivent ensuite des alertes et peuvent enchérir sur les matières premières proposées. La logistique est prise en charge par Stokelp et sous-traitée à des prestataires spécialisés du transport de froid et de surgelé.

Nouvelles verticales

La start-up, basée à Paris et qui compte 12 employés, entend recruter une dizaine de personnes d'ici la fin de l'année notamment sur des profils techniques avec des développeurs et des data scientist. Stokelp, qui est positionnée sur les fruits et légumes et les viandes et poissons, souhaite développer de nouvelles verticales avec les produits secs et les huiles. La start-up qui compte 2 000 clients pour un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros en 2023, entend également développer sa présence en Allemagne et aux Pays-Bas, parmi les plus gros marchés en Europe, mais aussi, dans les pays de l'Est qui sont des fournisseurs importants.