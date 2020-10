Le spécialiste du marketing digital Sendinblue lève 140 millions d'euros

Ces nouveaux fonds permettront à la martech française de se concentrer sur son développement à l'international et de muscler ses investissements dédiés à l'innovation.

Le spécialiste du marketing digital Sendinblue officialise ce 1er octobre une nouvelle levée de fonds de 140 millions d'euros auprès de Bridgepoint Development Capital, Bpifrance et du fonds Partech Growth. Ce dernier avait déjà participé au tour précédent de 30 millions d'euros en 2017. Sendinblue, fondé par Armand Thiberge en 2012, est un vétéran du martech français. Après une première levée de fonds de 1 million d'euros en 2013, la société s'est positionnée comme une solution marketing et commerciale tout en un (marketing automation, gestion des ventes, email, SMS, chat…) à destination des PME. Elle a profité de l'épisode du coronavirus pour porter sa croissance annuelle à 60%, avec un chiffre d'affaires de près de 50 millions d'euros en 2020. "Le confinement a mis beaucoup de PME face à l'obligation de digitaliser leurs actions marketing, les clients ne se rendant plus dans les points de vente", analyse Armand Thiberge.

"Nous voulons nous intégrer à des canaux comme Messenger, Twitter ou Instagram"

Cette nouvelle levée de fonds va permettre à Sendinblue de muscler les investissements dédiés à l'innovation (50% de ses effectifs y sont dédiés) et à son développement international. Côté R&D, l'accent devrait être mis sur la mise en place d'une offre la plus "plug and play" possible. "Nous devons sans cesse perfectionner notre intégration aux technologies utilisées par nos clients, depuis le CMS jusqu'à leur brique CRM", confirme Armand Thiberge. Sendinblue veut également proposer de nouveaux outils en matière de conversation instantanée. Son offre se résume pour l'instant à une technologie de chat. "Nous voulons nous intégrer à des canaux comme Messenger, Twitter ou Instagram", précise Armand Thiberge. Le moteur de segmentation de la brique CRM devrait être renforcé tout comme les volets reporting et usage multi-utilisateurs.

L'Amérique en tête

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Avec des bureaux en France, Allemagne, Etats-Unis et en Inde, Sendinblue est déjà bien internationalisé. La société, qui compte plus de 180 000 clients dans 160 pays, réalise près de 70% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Pour renforcer sa couverture en Amérique du Nord, son premier marché, elle vient d'ouvrir un nouveau bureau à Toronto. "Le marché américain est celui sur lequel nous avons le plus de traction, ça a vraiment pris le relai de la France de ce point de vue", témoigne Armand Thiberge. Sendinblue se laisse également la possibilité de procéder à des acquisitions, comme il l'avait fait début 2019 avec l'achat du spécialiste allemand de l'email marketing, N2GO. "Ça nous a permis de corriger le tir sur un marché où nous peinions à entrer parce que les entrepreneurs allemands achètent avant tout des solutions allemandes", analyse Armand Thiberge. L'accent devrait cette fois être mis sur les briques technologiques complémentaires de Sendinblue. La société regarde plutôt du côté de ses voisins alors qu'elle est l'une des rares solutions du secteur dont le siège et les datacenters sont localisés en Europe. "Dans un marché dominé par les géants américains, il est important de bâtir des alternatives technologiques basées en Europe", estime Armand Thiberge.