Les BigBoss prennent une participation majoritaire dans Proximum365

L'organisateur d'événements BtoB mise sur de fortes synergies technologiques grâce à la plateforme de digitalisation de meetings one-to-one de son nouveau partenaire

L'union fait la force, et face au Covid, le secteur de l'évènementiel a besoin de l'une comme de l'autre. L'organisateur d'événements BtoB lesBigBoss l'a bien compris et met en application la célèbre devise en prenant ce 14 décembre une participation majoritaire dans Proximum365. Précisément, c'est Digilinx, propriétaire de la marque lesBigBoss, qui entre au capital de l'organisateur de conventions d'affaires dans l'industrie. Une opération de croissance externe – la première de Digilinx – permise par une récente levée de fonds (juillet 2019) dont ni le montant ni le pourcentage de capital acquis ne sont révélés.

Une première opération de croissance externe permise par la levée de fonds de juillet 2019

En revanche, les raisons de ce rapprochement sautent aux yeux : outre ses références clients (Aéroport de Paris, Essilor, Direction de l'Armement, Airbus, Pfeizer…) et son positionnement dans le secteur industriel, Proximum365 apporte aux BigBoss un outil bienvenu en ces temps de crise sanitaire. Son nom : Vimeet. Cette plateforme permet de digitaliser les événements one-to-one, en totalité ou non, pour son compte ou celui de tiers. Difficile de faire plus en phase avec notre époque…

Fondée en 1999, Proximum365 compte 47 salariés et assure qualifier jusqu'à 1,5 million de meetings one-to-one par an sur sa plateforme grâce à sa communauté de 185 000 industriels internationaux.

De son côté, Digilinx se targue d'une "très bonne année 2020" malgré le contexte sanitaire. Le groupe fondé par Hervé Bloch est parvenu à organiser 25 événements physiques ou hybrides et a digitalisé quatre événements phares, dont la Winter Edition, transformée pour l'occasion en Winter Online Meetings by lesBigBoss.

Le nouvel ensemble vise un chiffre d'affaires consolidé de 14 millions d'euros en 2021.