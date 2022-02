Nuit des Rois : les candidatures sont ouvertes jusqu'au 11 mars

Organisée par Viuz, la cérémonie, qui récompense les meilleurs dispositifs de marketing digital, se tiendra en mai prochain.

La Nuit des Rois est de retour et le JDN est à nouveau partenaire de cette soirée organisée par les fondateurs du spécialiste du marketing Viuz, Patrick Kervern et Andres Menajovsky. Au programme, une soirée qui récompense les meilleurs dispositifs du marché du marketing digital. La cérémonie de remise de prix aura lieu en mai prochain à Paris.

Les agences, annonceurs, régies, éditeurs et plateformes ont jusqu'au 11 mars pour candidater dans plusieurs catégories : multicanal, commerce connecté et drive to store, publicité digitale, social et influence, new experiences, data et CRM, good et impact, corporate & RH, espoir et BtoB. Un Roi, toutes catégories confondues, sera ensuite récompensé. Pour postuler, les candidats peuvent candidater via ce lien. Le dépôt de candidatures est gratuit mais des frais de 890 euros HT seront demandés dès lors qu'un dossier arrive en finale.

Les dossiers seront jugés selon deux critères principaux, qui sont l'efficacité/performance et l'innovation/créativité. Les candidats doivent donc mettre l'accent sur tout chiffre démontrant l'impact du dispositif mis en place (leads, installations, trafic, ventes...). En ce qui concerne le second point, c'est l'originalité des dispositifs ou l'obtention de résultats sans précédents (nouveaux usages par exemple), qui seront retenus.