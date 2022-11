Réseaux sociaux et marques : les tendances 2023

Social commerce, social search, marketing d'influence… Découvrez les principaux enseignements de l'étude mondiale Social Media Trends de Hootsuite.

Hootsuite, plateforme canadienne de gestion de campagnes et de relation client sur les réseaux sociaux bien représentée en Europe, publie ce 15 novembre son étude "Social Media Trends" sur les tendances des médias sociaux en 2023. Des explications du flop du commerce social en Europe à la montée en puissance du search social en France, en passant par l'accès des PME à certains segments d'influenceurs jusque-là encombrés, différents enseignements sont livrés aux marques sur les stratégies sociales à déployer en 2023.

Le marketing d'influence plus accessible

Les marques qui ne pouvaient ou n'osaient pas jusqu'à présent accéder au marketing d'influence ont une opportunité à saisir. Selon Hootsuite, les grandes marques mondiales réduisent leurs investissements dans le marketing d'influence. Le rapport se base pour cela notamment sur l'évolution des données obtenues dans ses propres enquêtes ces deux dernières années. "Une baisse de la demande des grandes marques peut faciliter l'accès des petits et moyens annonceurs à certains créateurs qui étaient trop chers jusque-là", analyse Romina Gonzalez Galetto, directrice de Hootsuite France. Mais ce n'est pas tout. "Les offres de parrainage des créateurs sont à la baisse cette année également parce que les marques ont souvent besoin d'expérimenter et de remettre en question leur stratégie", explique la spécialiste.

Le social commerce fait encore peur

En Chine, nous rappelle le rapport en citant une prévision d'eMarketer, le commerce social a généré environ 350 milliards de dollars en 2021, soit dix fois plus qu'aux Etats-Unis. "Le marché s'attendait à une explosion du commerce social qui n'a pas eu lieu", explique Romina Gonzalez Galetto. Les raisons à cela ? Le manque de confiance des consommateurs. "Les marketeurs - 37% - nous confirment que les consommateurs ont peur de laisser leurs coordonnées bancaires sur les plateformes. En parallèle, une étude d'Accenture indique que pour 48% d'entre eux la principale préoccupation lors d'un achat sur les réseaux sociaux est la qualité du produit et la réputation de la marque", précise la spécialiste. "Les marques devront travailler dur sur leur image et réputation avant de développer leurs ventes directement à partir des réseaux sociaux", poursuit-elle. Rappelons au passage que très peu de marques (moins de 8% selon l'étude) déclarent dédier des équipes à la relation client sur les réseaux sociaux. "L'offre d'une relation client sur ses pages sociales n'est pas un luxe : son absence peut engendrer un impact très négatif à la réputation de la marque. C'est donc une compétence et un service que les entreprises devront développer", conclut Romina Gonzalez Galetto.

Le social search se renforce en France

Une tendance se renforce dans l'Hexagone : le recours aux réseaux sociaux directement pour se renseigner sur des marques, évaluer des produits, comparer des prix, obtenir des avis. Dans l'Hexagone, début 2022, près de 40% des internautes recherchaient des informations sur les marques directement sur les réseaux sociaux. En France et dans le monde, ce phénomène s'observe à tous les âges. Il est même poussé à l'extrême chez les 16-24 ans, puisque ces derniers se servent davantage des réseaux sociaux que les moteurs de recherche pour se renseigner. Pour être à la hauteur de cette tendance, les marques doivent par conséquent s'intéresser à l'optimisation de leurs contenus sociaux pour le search. Un travail qui paye également au sein des moteurs de recherche qui affichent de plus en plus des résultats venant directement des médias sociaux.

Tester et rester prudent

Twitter vit une hécatombe : changement de gouvernance, licenciements massifs, nouveaux modèles économiques, incertitude quant aux décisions à venir concernant les algorithmes, la modération, la sécurité, etc. Bien que petite encore, une part des audiences commence à migrer vers d'autres alternatives. Faut-il pour autant tout arrêter sur ce réseau social ? Pour Romina Gonzalez Galetto, la réponse est non. "Ecoutez d'abord, analysez les données d'audience et de performance, observez les évolutions de fonctionnalités et d'offres, testez et seulement ensuite prenez les décisions qui s'imposent", conseille-t-elle. Quant aux réseaux sociaux émergeants, là encore la prudence est de mise : "Ne cédez pas aux effets de mode, ne vous précipitez pas : laissez le réseau s'installer, observez-le, étudiez-le et attendez un peu que sa présence et son audience soient plus consolidées avant de vous y lancer."

Le rapport Social Media Trends de Hootsuite réunit les résultats de plusieurs études réalisées par des organismes de référence du marché (The Harvard Business Review, McKinsey, Deloitte, Edelman, Insider Intelligence, Forrester, etc.) et une enquête conduite auprès de 10 643 marketeurs un peu partout dans le monde.