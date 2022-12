Winter édition 2022 by lesBigBoss: du réseautage business à près de 2 000 mètres d'altitude

La Winter Edition by lesBigBoss 2022 a réuni ce week-end 690 participants au Club Med de l'Alpe d'Huez . Au programme, du networking qualifié dans un cadre idyllique.

Du 9 au 11 décembre, lors de la Winter Edition by lesBigBoss 2022, 355 décideurs du digital, de l'e-commerce, du marketing, de la communication, de la data et de l'IT et 260 sociétés partenaires se sont prêtés au jeu des traditionnels speed datings de sept minutes. Des entretiens courts qui ont permis aux deux parties de gagner du temps, que ce soit en trouvant rapidement des prestataires pour l'une, ou en générant des leads pour l'autre. Ces trois jours bien remplis ont marié networking business avec activités de détente.

© Adrien Tsagliotis

Cette volonté de faire gagner du temps à toutes les parties dans une ambiance décontractée a fait le succès du modèle lesBigBoss. L'entreprise commercialise, le temps d'un weekend, la précieuse attention de ces dirigeants auprès des sociétés prestataires. Grâce à une technologie de matchmaking interne, chacune obtient ainsi vingt rendez-vous qualifiés. "Nous ne sommes pas une société événementielle mais une entreprise spécialisée dans la génération de leads", insiste Hervé Bloch, fondateur de Digilinx, la société organisatrice des évènements lesBigBoss.

Chaque décideur signe en moyenne entre un et deux contrats après un évènement. "Si une société repart avec deux ou trois deals signés, le retour sur investissement est déjà très bon", note Hervé Bloch. En revanche, les décideurs qui ne joueraient pas le jeu vis-à-vis des sociétés prestataires avec qui elles se sont engagées ne seront pas réinvités aux prochaines éditions. La règle est claire et connue de tous.

Pendant cette édition Winter 2022, près de 6 000 rendez-vous ont été organisés pour la seule demi-journée du vendredi à Lyon. Les participants se sont ensuite rendus au Club Med de l'Alpe d'Huez qui a servi de camp de base pendant ces trois jours rythmés par des sessions de networking et des activités en plein air, dont l'incontournable après-midi de ski. Les participants ont également pu célébrer la belle victoire de la France face aux Anglais pendant la coupe du monde juste après la remise des BigBoss Awards, écourtée pour l'occasion (voir la liste complète des gagnants à la fin de l'article).

Si le Club Med est un partenaire depuis 2017 comme solution d'hébergement, l'entreprise est aussi une participante régulière des évènements lesBigBoss. Quentin Briard, CEO Marketing Digital & Technology du Club Med, a ainsi rappelé que 50% des nouveaux prestataires ont été sourcés lors de ces événements au cours des six dernières années.

Nouveauté pour cette édition, l'évolution du système de notation désormais sur 5 étoiles et non plus trois couleurs. Un changement qui permet à l'équipe des BigBoss de mieux évaluer la qualité d'un entretien et ainsi d'améliorer la pertinence de son système de matching.

Toujours dans un objectif de maximiser l'efficacité commerciale des prestataires, lesBigBoss a également lancé sa propre "Academy". Dirigée par Gwénaëlle Brémilts, cette structure a formé près de 70% des sociétés prestataires présentes pour leur permettre de tirer au mieux parti de l'événement et d'optimiser leur ROI. Autrefois payant, lesBigBoss a décidé d'inclure ce service dans son offre.

Pas de réduction de budget

Malgré l'environnement macro-économique morose sur fond de montée de l'inflation, aucun des participants rencontrés sur place n'a observé une diminution des budgets, même si une attention particulière est désormais portée au retour sur investissement. "Les budgets n'ont pas baissé mais l'objectif est de réduire le time-to-market et d'optimiser le ROI", résume Walid Erray, head of data science chez Crédit Agricole. Un avis partagé par les dirigeants des sociétés prestataires, à l'image de Sergio Montoya, ancien responsable digital chez YaKaRouler désormais passé du côté prestataire avec la création de sa société Make Me Win. "Il y a un plus grand contrôle des coûts de la part des entreprises et un besoin de suivre les dépenses presque en temps réel", explique-t-il au JDN.

Concernant les grandes thématiques de l'événement, la data est resté un enjeu majeur. Mais alors que les start-up du Web3 avaient été très courtisées lors de l'édition Summer 2022, elles ont logiquement pâti de l'effondrement de l'écosystème crypto actuel, tout en conservant un intérêt de la part des entreprises. Julien Delubac, qui accompagne les marques dans leurs stratégies Web3 avec son agence PariShangai, a profité de cet événement pour rassurer les marques lors de ses entretiens. "Notre objectif est de les convaincre que c'est précisément le bon moment pour bâtir une stratégie Web3 afin d'être préparées à ces nouveaux usages lorsque le marché repartira", confie-t-il.

Enfin, les participants ont pu assister pendant cette Winter édition à deux ateliers clients, l'un sur la transformation digitale et l'autre sur le SEO/SEA. Une keynote immersive et surprenante baptisée "Leadership is Magic" présentée par Samuel Gaulay, CEO de Magic Tech, a permis à l'audience d'en apprendre plus sur les techniques psychologiques des magiciens pour créer des expériences mémorables.

Des projets pleins les cartons pour lesBigBoss

Alors que lesBigBoss s'apprête à fêter ses dix ans l'année prochaine, l'entreprise multiplie les projets:

" Content on demand by les BigBoss" : avec cette offre réalisée en partenariat avec l'institut YouGov, l'entreprise se mue en producteur de contenus à travers la rédaction de livres blancs, d'études, de cahiers de tendances, etc. L'objectif ici est de mettre en avant l'expertise des clients, à l'image du cahier de tendance coréalisé avec Oney sur "les enjeux du paiement au cœur de la transformation du retail".

"BigBoss365" : Développée pendant le covid en association avec sa filiale PROXIMUM365 et sa solution technologique Vimeet, la plateforme BigBoss365 permet aux décideurs du digital de trouver des prestataires à tout moment sans avoir besoin d'attendre la prochaine édition d'un évènement physique. Le service promet ainsi aux entreprises qui auraient des besoins urgents d'organiser en moins de 72h des rendez-vous en visioconférences avec des prestataires triés sur le volet. Les sociétés prestataires peuvent, elles, générer des leads supplémentaires entre deux évènements. Cette plateforme est aussi une nouvelle source de revenus pour lesBigBoss et Hervé Bloch ne cache pas ses ambitions pour son avenir. " C'est aujourd'hui une business unit à part entière ", explique-t-il. Près de 600 sponsors sont déjà référencés, soit un nombre bien plus important que lors d'un événement. Les décideurs peuvent sourcer leurs prestataires grâce au traditionnel système de notation et de matchmaking.

Internationalisation : Parmi les autres ambitions portées par lesBigBoss se trouve la volonté d'attirer des participants internationaux, dont notamment des francophones à l'image de nos voisins belges mais aussi des Français vivant à l'étranger.

"lesBigBoss 33 et 45" : Créé avec le cabinet de recrutement Aravati, le concept lesBigBoss 33 et 45, récompense des décideurs dans le digital via deux palmarès. Le premier récompense 33 responsables dans le digital de grandes marques qui sont identifiés pour être devenus CDO, CMO à l'âge de 33 ans. Le second met à l'honneur 45 décideurs identifiés pour être devenus CEO à l'âge de 45 ans.

Après le succès de cette édition Winter, les 65 collaborateurs de Digilinx (société éditrice de lesBigBoss) peuvent désormais se concentrer sur l'autre événement majeur : la Summer 2023. Cette édition estivale qui aura lieu du 9 au 11 juin 2023 sera placée sous le signe de la RSE. Les déplacements se feront ainsi entièrement par transport ferroviaire contrairement aux années précédentes. Les futurs participants peuvent donc déjà s'amuser à essayer de deviner la destination, même si l'équipe des BigBoss fera sans doute tout son possible pour la conserver secrète jusqu'au dernier moment…

Le palmarès des BigBoss Awards :

- Award du BigBoss Success pour un prestataire (le plus grand nombre de signatures depuis sa première participation) remis à Anne-Isabelle Lefevre pour Netlinking.

- Award du BigBoss Success pour un décideur remis à Brice Renvoizé pour VGRF.

- Award de la Révélation Internationale remis à Elie Pérez pour Booxi.

- Award du Business Sponsor, élu par les décideurs présents sur un concours de vidéos, remis à Thomas Horblin pour Mr Suricate

- Award du Scoring Événementiel remis à Sergio Montoya pour MakeMeWin.

- Award du coup de coeur de la start-up par lesBigBoss remis à Anaelle Guez Weblock pour WomenInWeb3.

- Award du coup de coeur de la start-up, élu par les membres du jury dans le cadre d'un start-up contest avec un concours de pitchs vidéo, remis à Ygal Sabbah pour Pomelo.

- Award du Big Deal de l'année, le plus gros contrat signé entre un décideur et un prestataire, remis à Paola Fabiani pour Wisecom et à Carine Duquene pour Monetize Angels