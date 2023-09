LesBigBoss font leur rentrée avec le Digital Leaders Summit en septembre et la Winter Edition en décembre

LesBigBoss, dont le JDN est partenaire, dévoile le programme de la rentrée en commençant par Digital Leaders Summit les 28 et 29 septembre, sans oublier la Winter Edition du 1er au 3 décembre, qui célébrera les 10 ans de l'entreprise.

Après un très bon premier semestre 2023 et une édition Summer 2023 réussie, les évènements LesBigboss, dont le JDN est partenaire, font leur rentrée et continuent de se renouveler. En atteste notamment le nouvel événement business Digital Leaders Summit, qui prendra ses quartiers au Business Village (77) les 28 et 29 septembre prochains.

Plus de 200 décideurs et experts du Digital sont attendus pour échanger entre pairs sur les bonnes pratiques du moment au sein de secteurs variés : Automobile & Transports, Pharma & Santé, Banque & Assurances, Retail, Tourisme, etc. Près de trois mille rendez-vous one to one affinitaires seront organisés grâce à un outil de matchmaking interne pour permettre aux décideurs porteurs de projets de rencontrer de futurs partenaires stratégiques.

Outre ces rendez-vous d'affaires qualifiés, les participants pourront également assister à plusieurs conférences et ateliers d'experts autour d'enjeux phares. Au programme de ce Digital Leaders Summit :

L'IA au cœur de la relation entre les marques et les consommateurs.

Inflation : comment garder le cap de vos objectifs de conversion et d'acquisition clients ?

Obsession omnicanalité : la place centrale du mobile.

Brand Stories & stratégies Social Media pour une expérience client différenciante.

Expérience de marque immersive... 3D, VR, Métavers : quelles opportunités pour le marketing digital ?

Un programme chargé jusqu'à l'édition Winter 2023

Si LesBigBoss innove en proposant de nouveaux évènements business, l'organisateur conserve ses formats phares, à commencer par les dîners business dont plusieurs seront organisés d'ici la fin de l'année. Autres dates importantes à venir, celles des évènements Leaders Ressources Humaines (19 et 20 octobre) et IT-Data & Cybersécurité (16 et 17 novembre), mais aussi les 24 Heures E-Commerce (12 et 13 octobre) ainsi que Le Gala. Cette soirée business se déroulera le 23 novembre prochain à la Salle Wagram à Paris et rassemblera le gratin de l'écosystème Digital, E-commerce, Communication, Data & IT.

Le point d'orgue de l'année 2023 sera évidemment l'édition Winter 2023 . L'évènement se déroulera au Club Med de Tignes du 1er au 3 décembre et accueillera 700 participants. Ces trois journées seront consacrées aux interactions et aux échanges pour permettre aux acteurs du digital de rencontrer de nouveaux partenaires ou clients pour déployer de futurs projets stratégiques. Au total, LesBigBoss prévoit d'organiser 7000 rendez-vous qualifiés à travers son outil de matchmaking.

Outre ces entretiens ainsi que le traditionnel réseautage informel dans une ambiance décontractée et festive, les participants pourront profiter d'activités de team building pour renforcer le networking affinitaire. Ils repartiront avec un livre de 300 pages retraçant l'histoire et les meilleures anecdotes des BigBoss. La traditionnelle cérémonie de remise de prix viendra conclure cette édition en récompensant les décideurs et experts les plus efficients au sein de l'écosystème business LesBigBoss pendant l'année. Le jury sera présidé cette année par Karine Schrenzel, PDG des 3 Suisses.

A noter que cette Winter édition devrait avoir une saveur particulière puisque LesBigBoss fêtera ses 10 ans. Tout laisse à penser qu'une fête mémorable ainsi que quelques surprises attendrent les participants sur place…