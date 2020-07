Avec l'IoT, WeMaintain monte dans l'ascenseur du smart building

En déployant un boîtier connecté, la start-up parisienne entend apporter à ses clients des informations supplémentaires sur le trafic des ascenseurs et des indicateurs budgétaires en cas de travaux ou de modernisation.

Depuis trois ans, la start-up parisienne WeMaintain met en relation sur sa plateforme des gestionnaires de bâtiment et des techniciens de maintenance d’ascenseurs. En 2020, elle passe à l'IoT, en connectant l'ensemble de son parc d'ascenseurs, via des boîtiers connectés installés sur le toit des cabines. Objectif : apporter à ses clients des informations sur l'environnement des installations, quelle que soit leur marque ou leur modèle. "Dès la création de l'entreprise, nous avions pensé développer de l'IoT pour obtenir des données nous permettant d'améliorer la qualité de service et réduire les pannes", explique Jade Francine, cofondatrice et COO de WeMaintain.

Le boîtier IoT conçu par WeMaintain peut contenir cinq capteurs différents. © WeMaintain

Cela fait plus de 18 mois que l'entreprise planche sur son projet IoT. Une équipe dédiée, composée de six personnes, a été créée pour concevoir l'offre. "Nous voulions la développer en interne pour avoir la main dessus afin de la perfectionner en continu de manière flexible", justifie Jade Francine. Le boîtier est réalisé en matière bio-compostable par impression 3D dans le laboratoire parisien de WeMaintain. Il comprend, en fonction des demandes, jusqu'à cinq capteurs. "Nous avons un accéléromètre pour la maintenance, un télémètre laser pour vérifier la position de l'ascenseur dans la gaine et s'assurer de sa précision lors des arrêts aux étages, ou encore un module de comptage, afin d'assurer la distanciation physique devant l'ascenseur", précise Tristan Foureur, cofondateur et CTO de WeMaintain.

50% du parc équipé début 2021

Un ordinateur embarqué permet, par machine-learning, une analyse des données en edge computing. "La plus grande difficulté a été d'entraîner les modèles pour être généraliste et détecter un type d'anomalie dans un parc disparate d'ascenseurs", souligne Tristan Foureur. Pour leur gestion, la start-up s'appuie sur l'infrastructure IoT d'AWS. "Nous avons étudié la possibilité d'utiliser le réseau LoRaWAN mais dans les cages d'ascenseur, la 4G s'est révélée la connectivité la plus pertinente en terme de bande passante", poursuit-il.

WeMaintain, aujourd'hui présente uniquement en Île-de-France, a déjà équipé 15% de son parc d'ascenseurs avec ses boîtiers connectés. Son objectif est d'atteindre 50% début 2021. L'entreprise a lancé dans ses contrats de maintenance une offre commerciale comprenant les services IoT pour accompagner ses clients en ce sens. "Avec la crise du coronavirus, l'automatisation du bâtiment prend son essor, constate Jade Francine. Nous avons remarqué que la demande des gestionnaires de bâtiment ne se limite pas à la maintenance prédictive, ils veulent aussi connaître le parcours des utilisateurs, les pics d'affluence, ou évaluer les budgets à prévoir en cas de travaux. L'IoT nous permet d'apporter un service différenciant répondant au besoin des clients."

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La prochaine étape pour la start-up consiste en l'ajout de capteurs supplémentaires, notamment pour mesurer l'efficacité énergétique des installations. WeMaintain projette aussi d'améliorer la logistique des pièces détachées et de développer la réalité augmentée pour fournir à la fois des informations aux techniciens et aux gestionnaires. "Il y a plus de 3 000 pièces distinctes dans un ascenseur. L'IoT et la réalité augmentée peuvent aider à une meilleure prise de décision", estime Jade Francine. L'entreprise d'une cinquantaine de salariés poursuit ses recrutements, avec l'ambition de s'internationaliser d'ici à la fin de l'année.