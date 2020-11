Actility et Here Technologies renforcent leur partenariat dans l'asset tracking

Les deux entreprises lanceront début 2021 une solution commune pour proposer un suivi de bout en bout des actifs des clients.

Donner aux industriels la possibilité de suivre leurs actifs aussi bien en intérieur qu'en extérieur, en fonction des particularités de leurs sites, ainsi que de cartographier et gérer les données de localisation. C'est l'objectif de la collaboration entre Actility, opérateur français de connectivité IoT, et Here Technologies, éditeur de la plateforme de données et de services de localisation. Les deux entreprises, qui ont commencé à travailler ensemble en 2018 sur du positionnement d'asset, tenaient à proposer une solution de bout en bout.

La nouvelle offre, prévue pour le premier trimestre 2021, s'appuie sur les traceurs d'Abeeway, une filiale d'Actility, dont les données sont analysées dans l'outil web de management d'assets de Here Technologies. La solution remontera les données en extérieur avec les réseaux LoRaWAN et en intérieur avec du GPS, du Wifi ou du Bluetooth low energy. "Nous évoluons d'un partenariat technologique à un partenariat basé sur une solution", résume Aymeric Rambaud, lead product manager chez Actility.

Car l'asset tracking connaît une forte demande, selon les deux partenaires. "Nous avions identifié ce besoin de longue date et l'on nous sollicite pour une continuité de traçabilité indoor-outdoor", poursuit-il. Un constat partagé par Here Technologies, présent dans l'automobile, le transport et la logistique. "La crise du coronavirus n'a fait qu'accentuer ce besoin", souligne Gwenaëlle Bonnet, senior account executive chez Here Technologies. Une tendance aussi détectée en début d'année lors de l'organisation du salon IoT World. Or, selon un rapport de Lux Research, les solutions sur le marché sont encore trop fragmentées, ne permettant pas de couvrir tout le parcours logistique. Actility et Here Technologies misent sur cet aspect de bout en bout pour se démarquer. Les plateformes des deux partenaires sont interconnectées via des API et l'interface peut aussi être intégrée à des ERP et TMS tiers en fonction des besoins des clients.

"La solution est compatible aussi bien avec des réseaux LoRaWAN publics que privés"

Autres particularités que les deux partenaires mettent en avant auprès de leurs clients : la personnalisation de la cartographie en fonction des sites par un mapping radio afin d'offrir une précision optimale et la flexibilité de la connectivité. "La solution est compatible aussi bien avec des réseaux LoRaWAN publics que privés", détaille Aymeric Rambaud. Here Technologies travaille par ailleurs à l'amélioration du positionnement indoor des dispositifs de traçage Abeeway avec sa solution Here Venue Maps. "La précision de la localisation de l'actif est inférieure à cinq mètres", note Gwenaëlle Bonnet, qui réfléchit à de futurs développement pour des précisions inférieures au mètre avec d'autres technologies.

Les principaux usages ciblés concernent le suivi, aussi bien d'équipements dans les entrepôts que les actifs d'emballage pour éviter les vols et les pertes de marchandises au cours d'un acheminement. Actility mène les premières expérimentations de la solution auprès d'une poignée de clients. "Nous vérifions que le mapping radio fonctionne bien et on cherche à améliorer l'expérience utilisateur, notamment en facilitant la configuration des capteurs, mais nous sommes déjà très satisfaits des résultats", se réjouit Aymeric Rambaud. Les retours d'expérience seront dévoilés en janvier. Les deux partenaires communiqueront à une échelle mondiale sur leur proposition commune au moment du CES. Actility s'appuiera alors sur son réseau de 70 distributeurs dans le monde pour commercialiser l'offre par abonnement, qui sera établie à des prix similaires à ceux du marché pour assurer sa compétitivité.