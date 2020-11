Sigfox impose sa marque dans l'asset tracking

L'opérateur IoT annonce lors de son événement annuel Sigfox Connect deux partenariats sur le suivi d'actifs, avec la poste autrichienne et Konvoy, fournisseur australien de solutions de location de fûts pour l'industrie des boissons.

Après dix ans à avoir opéré son réseau IoT, Sigfox pivote vers l'offre de services cloud en verticalisant son expertise. Et l'asset tracking est son principal champ d'action. L'opérateur IoT français profite de de la quatrième édition de Sigfox Connect ces 18 et 19 novembre 2020 pour annoncer la signature de deux partenariats de taille. Le premier est conclu avec Austrian Post, le principal fournisseur de services logistiques et postaux en Autriche, en vue d'équiper de traqueurs d'ici 2021 des milliers de chariots roulants à travers plus de 2 000 sites. Le second est signé avec le fournisseur australien de solutions de location de fûts pour l'industrie agroalimentaire Konvoy afin de connecter d'ici 2022 plus de 70 000 fûts de bière. Tous deux avaient besoin d'une visibilité sur leur parc et de connaître l'état des actifs.

Au lendemain de l'annonce d'Actility et de Here Technologies de se positionner sur l'asset tracking avec le réseau LoRaWAN, Sigfox affirme donc également sa stratégie sur ce secteur. L'entreprise, qui réalise en France près de 60% de son chiffre d'affaires dans l'asset tracking, développe ainsi un accompagnement des clients sur ce sujet, de l'idéation aux déploiements.

Les chariots de 2000 sites en Autriche et à l'étranger d'Austrian Post seront connectés. © Austrian Post

La poste autrichienne recherchait depuis deux ans une solution de suivi de ses chariots postaux car leur immobilisation impacte fortement l'investissement lié à ces actifs. Elle a contacté Sigfox suite aux retours et aux gains de la société de transport de colis et courriers DHL. "Notre expertise développée avec DHL dans ses 35 centres de tri nous a permis de signer avec au total six entreprises postales, dont trois sont officielles (DHL en Allemagne, la poste irlandaise et la poste autrichienne, ndlr) car toutes les postes rencontrent les mêmes problématiques pour dimensionner leur parc de chariots", souligne Ludovic le Moan.

Au total, Sigfox conseille plusieurs dizaines de clients sur cette thématique. "L'asset tracking ne se limite pas à la géolocalisation, il faut avant tout aiguiller le client sur le meilleur capteur en termes de taille, de poids, etc.", indique Arnaud Tayac, directeur des opérations et services commerciaux chez Sigfox en France. Cela a été la problématique rencontrée par Konvoy, pour trouver la balise adéquate fonctionnant sur les fûts de bière métalliques. De même avec Michelin dans le suivi de conteneur du fret maritime, où il a fallu faire face aux contraintes de l'environnement métallique et maritime. Sigfox collabore avec des fabricants comme Invoxia ou Alps Alpine pour proposer différentes solutions répondant aux besoins des clients. Pour le cas de Konvoy, la société IoT Unabiz installée en Asie s'est chargé du développement de la solution.

Une réduction des investissements de 30% en capex

Autre pan sur lequel travaille Sigfox depuis un an : l'analyse des flux en aval. "Pour certains clients, récupérer l'objet tracé est impossible. L'objectif est plutôt de détecter le marché gris ou les produits détournés", détaille Arnaud Tayac, qui développe cet usage avec un acteur de l'oil and gas afin de lui éviter de vendre à vue. Dans ce cas, le coût de la solution est la priorité du projet.

Unabiz a conçu la balise en prenant en compte les contraintes métalliques. © Konvoy

Mais surtout, Arnaud Tayac insiste sur la nécessité de corréler les données aux éléments métier : "Le suivi n'est pas suffisant, la plateforme doit extraire les données pertinentes pour caractériser un processus métier. Les entreprises doivent donc se confronter à leur propre réalité. Par exemple, dans le cas de Konvoy, quand le capteur détecte une augmentation de la température et une inclinaison, c'est que l'on en est à la phase de nettoyage." C'est sur cette analyse et cette valeur ajoutée que se concentrera Sigfox dans les années à venir.

Dans le cadre du projet mené pour PSA (plateforme IBM, réseau Sigfox), l'IoT a permis au constructeur automobile français d'éviter les pertes des caisses de transport de matériel (10% de la flotte était égarée chaque année) ainsi que les ruptures dans sa chaîne de fabrication en envoyant les conteneurs au bon moment. Au final, la solution a mené à une réduction de ses investissements de l'ordre de 30% en capex et de 20% en opex.

Depuis le début de la crise sanitaire, Sigfox France constate une augmentation significative de la demande dans le BTP, un secteur sur lequel l'entreprise collabore notamment avec TeepTrak, start-up française spécialisée dans le suivi en temps-réel de la performance industrielle, et des clients comme Stela, une filiale de Total, pour tracer ses remorques. La prochaine étape, selon Arnaud Tayac, est le développement d'une géolocalisation à l'échelle micro et macro, sur des réseaux déployés pour un site ou à l'échelle nationale. "Au final l'IoT et l'asset tracking, ce n'est pas que du suivi digital, mais beaucoup de terrain pour s'adapter aux spécificités de chaque client", conclut-il.