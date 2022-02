Les Sigfox ambassadeurs soutiennent Unabiz dans la reprise de Sigfox

Neuf ambassadeurs Sigfox ont signé une lettre pour appuyer le dossier du fournisseur de services IoT, détaillant ses atouts pour garantir le succès à venir de la technologie 0G.

Bien positionné pour reprendre Sigfox en redressement judiciaire, le dossier d'Unabiz bénéficie d'un appui supplémentaire : celui des ambassadeurs Sigfox. Ces derniers – une vingtaine de personnes – sont des experts indépendants dotés de compétences en technologie et convaincus par la technologie 0G, que Sigfox avait réunis au sein d'un programme international pour leur permettre de l'aider au développement de la 0G et de conseiller les industriels. Neuf d'entre eux (Paul Pinault, Marc Pous, José Marcelino, Adrien Chapelet, Mikael Falkvidd, Alexis Susset, Yann Douze, Maria Carlina Hernandez et Bassem Boshra, ceux étant membres d'Unabiz s'étant abstenus, ndlr) ont signé une lettre, remise au tribunal de commerce de Toulouse, visant à soutenir le dépôt de candidature d'Unabiz dans l'offre de reprise de Sigfox SA et de Sigfox France.

Plusieurs critères ont fait pencher la balance vers Unabiz, mettent-ils en avant dans leur courrier :

Sa culture internationale (Unabiz opère la 0G dans une vingtaine de pays en Asie et en Europe, ndlr)

Sa culture d'entreprise à même de contrebalancer le mouvement entamé il y a trois ans de fuite des talents de l'entreprise Sigfox

Sa capacité à s'adapter à l'évolution très rapide de l'écosystème et des technologies de l'IoT (Unabiz s'est associé en janvier à Kinéis et en février à Astrocast pour une solution IoT par satellite de bout en bout , ndlr)

Sa capacité à fédérer par son implication dans l'association 0G United Nation et à rassurer les opérateurs Sigfox et clients actuels

Sa capacité à lever des fonds (lire notre article Unabiz lève 25 millions de dollars pour faire passer l'IoT à l'échelle) et à monter le plan actuel en quelques semaines pour secourir Sigfox

Sa capacité à réaliser des déploiements de près d'un million de capteurs comme ils l'ont fait avec Nicigas

"Unabiz est dirigée conjointement par deux entrepreneurs français qui ont su démontrer depuis toujours leur capacité à fédérer l'écosystème des opérateurs Sigfox. Deux fondateurs qui ont démontré qu'être opérateur Sigfox pouvait être rentable et obtenir la confiance de leurs investisseurs. Nous pensons qu'Unabiz possède les atouts pour faire de Sigfox le succès de demain", ajoutent les neuf ambassadeurs dans leur lettre. "Nous ne disons pas qu'Unabiz est mieux qu'un autre repreneur mais il est, à nos yeux, celui qui nous semble à même de transformer Sigfox en succès économique", précise au JDN Paul Pinault, aka Disk91, ambassadeur Sigfox en France et auteur d'un blog référence dans le secteur de l'IoT.

La position d'Henri Bong, cofondateur et CEO d'Unabiz, en faveur d'une ouverture de Sigfox est également un argument de poids. "On ressent une évolution sur le marché des LPWAN. Avec l'arrivée d'Helium (lire notre article Réseau IoT : Helium gonfle ses chiffres mais peine à convaincre en France), un pivot s'opère : les opérateurs ne peuvent plus fonctionner dans un mode centralisé. Il est important que le repreneur de Sigfox en soit conscient", conclut Paul Pinault.