UnaBiz rend publique la librairie logicielle de sa technologie Sigfox 0G

En ouvrant en open source sa librairie logicielle, UnaBiz entent favoriser la convergence technologique et l'IoT de masse.

UnaBiz fait un pas de plus vers la convergence des technologies LPWAN. Le fournisseur IoT annonce ce mardi 4 avril l'ouverture en open source de la totalité de sa librairie logicielle Sigfox pour les objets connectés. Cette publication encourage l'interopérabilité et l'unification des technologies LPWAN, qui s'inscrit dans la stratégie de convergence d'UnaBiz initiée dès l'acquisition de la technologie Sigfox 0G en avril 2022, il y a un an.

En mettant le code de la librairie de la technologie Sigfox 0G dans le domaine public, UnaBiz permet à un plus grand nombre de développeurs, d'ingénieurs et d'étudiants d'intégrer celui-ci dans leurs solutions et applications IoT et d'en personnaliser les fonctionnalités. "L'ouverture de la librairie d'objets Sigfox 0G apporte une plus grande liberté aux fabricants de puces et de modules, ainsi qu'aux développeurs. Ces derniers peuvent désormais adapter l'empreinte mémoire de leurs solutions en fonction des cas d'utilisation, qu'il s'agisse de systèmes de communication nécessitant un lien bidirectionnel ou d'appareils IoT simples nécessitant un lien par liaison montante uniquement", a précisé dans un communiqué Henri Bong, cofondateur et PDG d'UnaBiz.

Cette annonce fait suite aux derniers partenariats signés avec The Things Industries, Senet et Loriot, des acteurs de l'écosystème LoRaWAN qui partagent la vision de convergence d'UnaBiz. La communauté de développeurs peut d'ores et déjà se rendre sur la page Github de Sigfox ou sur le site web Build pour accéder à la librairie open source et à la documentation annexe. Pour rappel, la technologie Sigfox 0G connecte plus de 11 millions de capteurs pour 1500 clients B2B sur le réseau Sigfox 0G mondial, détenu et commercialisé par plus de 70 opérateurs nationaux dans le monde.