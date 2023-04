Actility et UnaBiz s'associent pour unifier les technologies LoRa et Sigfox

Les deux acteurs de la connectivité IoT annoncent ce mardi 18 avril leur partenariat visant à intégrer leur plateforme respective.

La convergence des réseaux LPWAN avance à grand pas. Actility, co-inventeur de la technologie LoRa et membre fondateur de l'Alliance LoRa, annonce ce mardi 18 avril un partenariat avec UnaBiz, nouveau propriétaire de la technologie Sigfox 0G. Leur objectif : connecter leur plateforme et leur écosystème respectif afin de coupler les avantages des deux protocoles IoT et d'accélérer les projets IoT. "UnaBiz et Actility ont décidé d'intégrer les deux technologies pour que tout client puisse facilement utiliser l'une ou l'autre, ou une combinaison des deux, au lieu d'être obligé d'en choisir une ou faire une intégration complexe par eux-mêmes. Ce partenariat est une affirmation retentissante de notre objectif commun de construire un massive IoT", a déclaré dans un communiqué Olivier Hersent, PDG d'Actility.

Les connecteurs sont effectifs dès à présent. © UnaBiz

Concrètement, les deux partenaires ont prévu deux méthodes d'intégration. Dans le cadre de la première, un connecteur spécifique est utilisé pour relier les réseaux alimentés par la plateforme ThingPark d'Actility à UnaConnect, la plateforme de gestion de données indépendante de la technologie d'UnaBiz. Les utilisateurs d'UnaConnect peuvent ainsi désormais accéder aux flux de données collectés à partir des appareils LoRaWAN et NB-IoT/LTE-M qui sont desservis par les déploiements du réseau ThingPark et les cartes SIM IoT pour les réseaux cellulaires.

Les sans aucune adaptation. © UnaBiz

La deuxième méthode d'intégration consiste à apporter les données Sigfox aux réseaux et applications LoRaWAN via le hub d'itinérance ThingPark Exchange. Cela aide à traduire les trames Sigfox en trames LoRaWAN et vice versa. Tout réseau LoRaWAN standard connecté à ThingPark Exchange et aux applications IoT conçues pour LoRaWAN peut désormais tirer parti des appareils alimentés par la technologie Sigfox 0G sans aucune adaptation particulière. Ces deux méthodes d'intégration sont indépendantes l'une de l'autre, les clients peuvent choisir de les utiliser séparément ou en combinaison.

"Nous sommes extrêmement heureux de franchir une nouvelle étape vers notre vision d'un monde LPWAN uni, et ravis de voir l'intégration de nos technologies se produire si rapidement. Quand je parlais de convergence il y a trois ans, personne ne pensait que ce serait réalisé", se réjouit Henri Bong, co-fondateur et PDG d'UnaBiz. L'opérateur et fournisseur de services IoT a déjà commencé cette unification entre les technologies LoRa et Sigfox à l'échelle mondiale en s'associant avec la firme néerlandaise The Things Industries (TTI), le 27 février dernier, puis avec l'Américain Senet, le 13 mars dernier et le Suisse Loriot la semaine suivante. C'est désormais chose faite en France avec Actility.