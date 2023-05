Continental et Synox s'allient dans le car-sharing

Les deux partenaires ont développé une offre commune clé en main pour les gestionnaires de flottes, qui associe autopartage et fleet management des véhicules.

Les entreprises transforment leur flotte de véhicules, en partie sous l'impulsion de la hausse des prix du carburant. Ainsi, au lieu de continuer à attribuer un véhicule par salarié, les gestionnaires de flotte commencent à privilégier l'autopartage, aussi appelé car-sharing en anglais, pour réduire leur parc et les coûts associés, tout en optimisant les usages des véhicules. Pour accompagner cette tendance, Continental et SoFleet, la filiale de l'éditeur IoT Synox chargée des solutions de télématique, se sont associés et ont conçu une solution commune d'autopartage clé en main avec un atout : la facilité d'installation.

La solution se matérialise par un boîtier hardware à brancher sur la prise CanBus du véhicule. Ce boîtier transmet sur la plateforme de SoFleet, via la technologie de clé virtuelle sécurisée Key as a Service de Continental, toutes les données relatives au fleet management (kilométrage, consommation de carburant, maintenance du véhicule) et à l'autopartage pour la génération des clés d'autopartage, qui autorise le démarrage pour une durée limitée. Un test sur près de 200 véhicules à d'ores et déjà été effectué pour contrôler la remontée de données entre la partie hardware et software. La transmission des données est automatisée pour déclencher le partage de véhicule, directement sur l'application de car-sharing du client.

15% du parc français en autopartage

L'offre commune des deux partenaires répond à une série d'exigences réclamées par les clients. La première d'entre elles concerne "la rapidité d'installation, l'équipement de véhicule pour l'autopartage étant perçu comme trop compliqué", indique Emmanuel Mouton, CEO de Synox et de SoFleet. Le deuxième critère requiert la compatibilité avec différentes marques de véhicules, de différente motorisation (électrique, hybride, thermiques, ndlr), une capacité propre au boîtier. La combinaison des données de fleet management et d'autopartage était également attendue. "Les clients veulent une offre complète qui leur donne une vision large sur leur parc avec différentes fonctionnalités", observe Emmanuel Mouton. Enfin, la fiabilité des données représente une autre exigence de taille, car "certains acteurs facturent des services directement à partir des données transmises", ajoute le PDG.

Pour arriver à cette solution, les deux partenaires ont échangé pendant une année, avant d'aboutir à la signature définitive de leur partenariat en septembre 2022. Ils se partagent ainsi la valeur de la solution commercialisée par SoFleet. Et avec leur alliance, le marché de l'offre devient international : cette dernière est disponible en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. SoFleet ambitionne d'équiper des dizaines de milliers de véhicules d'ici à la fin de l'année.

Les perspectives de marché sont prometteuses aux yeux de SoFleet et de Synox, qui organisent justement la 9e édition de leur événement annuel Cap'IoT sur le thème du transport et de la mobilité durable grâce à l'IoT : "Il y a 35 millions de véhicules d'entreprise en France et seuls 15% du parc sont en autopartage, il y a encore beaucoup à faire d'autant que l'autopartage devient un sujet stratégique en entreprise car lié au coût des carburants, à l'impact carbone, et aux politiques RSE des entreprises. La donnée IoT permet d'établir une stratégie sur ces sujets", estime Emmanuel Mouton, pour qui la prochaine étape est l'ajout de données sur l'intérieur du véhicule. SoFleet travaille ainsi à des services d'inventaires, par exemple dans les ambulances. Les données des véhicules n'ont pas fini de s'enrichir.