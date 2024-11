Voici comment cacher à votre interlocuteur que vous avez vu son message sur Whatsapp

Les coches bleues qui montrent qu'on a lu un message sur WhatsApp sont parfois source de stress. Découvrez les astuces pour lire vos messages en toute discrétion, sans que vos contacts ne le sachent.

Les messageries instantanées sont très pratiques dans la vie de tous les jours comme au travail. Mais elles comportent leur lot de contraintes sociales. Qui n'a jamais ressenti une certaine pression en voyant un message WhatsApp auquel il n'a pas envie de répondre ou du moins pas dans l'immédiat ?

On peut en effet préférer se laisser du temps pour bien formuler son message, être dans l'attente de certains informations pour pouvoir répondre ou encore préférer ignorer une personne avec qui l'on ne souhaite pas rester en contact.

Le problème sur WhatsApp, c'est qu'une fois que l'on clique sur un message pour le lire, les deux coches qui indiquent que le message a été distribué (c'est-à-dire bien envoyé sur le téléphone), passent de la couleur grise à la couleur bleue signifiant que le message a été lu.

Les notifications peuvent parfois sauver la mise. Pour les messages courts, un simple coup d'œil à la bannière qui apparaît sur l'écran d'accueil peut suffire à prendre connaissance du contenu sans entrer dans l'appli et donc sans en accuser réception. Le problème c'est que cette solution montre rapidement ses limites face aux messages plus longs...

WhatsApp a bien prévu une option pour gérer cette situation mais elle n'est pas idéale. Dans les paramètres de confidentialité de l'application, il est possible de désactiver les confirmations de lecture. Cette solution présente un inconvénient majeur : elle fonctionne dans les deux sens. En désactivant les accusés de lecture, l'utilisateur perd également la possibilité de savoir si ses propres messages ont été lus par ses contacts.

Cependant, il existe une astuce pour contourner ce système, tout en conservant la possibilité de voir les accusés de lecture de ses contacts. La solution réside dans l'utilisation du mode avion du smartphone. C'est simple à mettre en place. Le premier réflexe à avoir lorsque l'on reçoit la notification du message est de ne pas cliquer dessus aussitôt. On peut lire le début du message qui s'affiche dans la bannière, mais il faut impérativement se mettre en mode avion avant de cliquer sur la bannière pour lire le message en entier. Quand on va sur WhatsApp en mode avion, on peut enfin lire tout le message sans que les fameuses coches n'apparaissent chez son interlocuteur. Mais ce n'est pas tout : il faut bien quitter l'appli avant de désactiver le mode avion.

En suivant cette technique, les coches qui apparaissent à la fin du message restent grises et ne passent pas en bleu pour indiquer la lecture par le destinataire. Il n'y a qu'en retournant sur le message sans le mode avion qu'elles changeront de couleur. Cette méthode fonctionne car WhatsApp ne peut pas envoyer l'information de lecture au serveur lorsque le téléphone est déconnecté. Nous avons testé cette solution entre deux téléphones Android, entre deux iPhone et entre iPhone et Android, avec succès à chaque fois.