La prime de Noël que vous touchez peut être augmentée de 35% : plus que quelques jours pour la demander

Un bonus arrive sur le compte en banque de 2,3 millions de personnes. Si le montant de cette prime est déjà connue, certaines personnes peuvent demander une majoration de 35%.

Un coup de pouce plus que bienvenue en cette période de fin d'année. Alors que le début de la période hivernale et son lot de fêtes et souvent synonyme de dépenses, certains foyers vont recevoir une agréable surprise. 2,3 millions de ménages vont apercevoir un virement de plusieurs centaines d'euros se glisser sur leur compte bancaire.

Traditionnellement, le virement pour la prime de Noël a lieu chaque année le 15 décembre. Son montant dépend de la composition des foyers qui en bénéficient. Une personne seule sans enfant recevra 152,45 euros, tandis qu'un couple sans enfant touchera 228,67 euros. Pour un couple avec un enfant, le montant s'élèvera à 274,41 euros, et pour un couple avec deux enfants, il atteindra 320,14 euros. Les familles nombreuses bénéficient d'une majoration de 60,98 euros par enfant supplémentaire au-delà de deux enfants.

Cette prime, instaurée il y a 26 ans, est destinée aux bénéficiaires de certains minima sociaux. Elle est versée par la Caisse d'allocations familiales (CAF), la Mutualité sociale agricole (MSA) ou par France Travail (anciennement Pôle emploi). Cette aide financière exceptionnelle représente un soutien important pour les familles modestes à l'approche des fêtes de fin d'année. Cependant, une nouveauté importante a été introduite en 2023 : les familles monoparentales peuvent désormais bénéficier d'une majoration de 35% sur le montant de leur prime de Noël.

Concrètement, une personne seule avec un enfant touchera 308,72 euros. Si cette personne a deux enfants à charge, elle recevra 370,45 euros. Enfin, si l'allocataire compte trois enfants dans son foyer, le versement sera de 452,78 euros. La personne empochera 532,10 et 617,42 euros si elle a respectivement quatre et cinq enfants à charge. La prime de Noël peut être augmentée de 82,32 euros par chaque enfant à charge supplémentaires au sein du foyer. Pour obtenir cette majoration, les familles concernées doivent en faire la demande explicite auprès de l'organisme qui leur verse des allocations. Elles devront alors fournir des justificatifs, contrairement au versement de base qui est automatique.

Les critères d'éligibilité à la prime de Noël sont clairement définis. Pour recevoir cette aide, il faut percevoir en novembre ou décembre soit le Revenu de solidarité active (RSA), soit l'Allocation de solidarité spécifique (ASS), soit l'Allocation équivalent retraite (AER). En revanche, les personnes touchant l'Allocation de retour à l'emploi (ARE), l'Allocation adulte handicapé (AAH) ou le minimum vieillesse ne peuvent pas en bénéficier.

Cette année, comme le 15 décembre tombe un dimanche, le virement devrait être effectué soit le vendredi 13, soit le lundi 16 décembre. Les bénéficiaires n'ont aucune démarche à effectuer pour recevoir le montant de base, le versement étant automatique sauf pour les familles monoparentales souhaitant bénéficier de la majoration.