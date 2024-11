Ce nouvel autocollant en magasin va indiquer les produits les plus fiables à acheter en priorité

Un nouvel autocollant va bientôt faire son apparition dans les magasins français. Cette initiative gouvernementale vise à mieux guider les consommateurs pour certains produits du quotidien.

Imaginez-vous face à deux appareils électroménagers, vous demandant lequel choisir. D'ici peu, un petit autocollant permettra de prendre la meilleure décision. Simple et intuitif, il indiquera les produits les plus fiables et les plus durables.

À l'instar du Nutri-Score, ce nouvel indicateur prend la forme d'un pictogramme coloré, allant du rouge au vert. Les consommateurs pourront le repérer facilement, que ce soit en magasin ou sur les sites de vente en ligne, car son affichage sera obligatoire et bien visible.

L'objectif de ce nouvel outil : permettre aux consommateurs d'identifier en un coup d'œil les appareils qui offrent la meilleure longévité et la plus grande facilité de réparation. Il s'inscrit dans une démarche plus large de lutte contre l'obsolescence programmée et de promotion d'une consommation plus responsable.

Ce petit pictogramme coloré fera son apparition sur certains appareils électroménagers à partir du 8 janvier 2025, en commençant par les téléviseurs, suivis des lave-linges quelques mois plus tard. D'après les informations de l'association UFC-Que Choisir, d'autres catégories de produits rejoindront le dispositif par la suite, comme les lave-vaisselles ou les aspirateurs.

Initialement, les smartphones devaient également arborer ce nouveau logo. Cependant, l'Union européenne travaille actuellement sur sa propre étiquette d'évaluation spécifique aux appareils mobiles. Pour éviter toute confusion entre les différents autocollants, la France va donc exclure les téléphones de ce nouveau dispositif.

Baptisée "indice de durabilité", cette initiative va plus loin que l'indice de réparabilité mis en place en 2021. Là où ce dernier se concentrait principalement sur la facilité de réparation des appareils, l'indice de durabilité intègre de nouveaux critères essentiels. Il prend notamment en compte la fiabilité intrinsèque des équipements, leur résistance aux contraintes quotidiennes et à l'usure. Enfin, d'après l'UFC-Que Choisir, "l'indice de durabilité tiendra compte, quand c'est possible, de la possibilité d'améliorer le produit par le biais de mises à jour logicielles ou matérielles".

L'association Halte à l'obsolescence programmée (HOP) salue cette évolution, mais prévient que "ces indices de durabilité ne sont pas parfaits". En effet, comme pour l'indice de réparabilité, cette nouvelle notation est auto-attribuée par les fabricants, avec une vérification limitée de leur véracité. Une enquête de la DGCCRF avait d'ailleurs révélé des lacunes dans le contrôle de ces auto-évaluations.

En 2025, l'indice de réparabilité restera obligatoire pour les produits actuellement concernés, comme les smartphones, les ordinateurs portables et autres appareils électroménagers, tant qu'ils ne seront pas intégrés au nouveau système. Les consommateurs continueront donc à bénéficier de cette information complémentaire pour guider leurs choix d'achat.