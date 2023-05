LesBigBoss préparent une Summer Edition 2023 ambitieuse, durable et responsable

La Summer Edition 2023, l'évènement phare de networking business organisé par lesBigBoss, aura lieu du 9 au 11 juin au Club Med d'Opio. Près de 700 décideurs sont attendus en Provence.

La Summer Edition 2023 organisée par lesBigBoss (qui fêtera ses dix ans) se déroulera du 9 au 11 juin au Club Med d'Opio en Provence, intégrera une dimension sociétale affirmée. Ce 17ème Opus en présentiel prend une dimension sociétale. Labellisé RSE et organisé en France afin de réduire les émissions de CO2, l'évènement proposera cette année une nouveauté avec son Village Innovation qui mettra en avant 15 start-up au sein d'un espace showroom immersif. Pour candidater, il suffit de répondre à ces 4 critères :

Moins de 3 ans d'existence

Moins de 2M€ de CA annuel

Moins de 20 salariés

Moins de 1M€ de levée de fonds

33 trentenaires et 45 quadras du digital les plus prometteurs seront récompensées

Un palmarès des 33 trentenaires du digital les plus prometteurs et des 45 quadras du digital les plus en vue sera créé. Les jeunes professionnels de moins de 33 ans et les quadras sont invités à candidater pour faire partie de ces deux classements. Le jury, composé de décideurs de grandes marques, remettra les prix aux gagnants. Lors de l'incontournable cérémonie de remise de prix LesBigBoss Awards, neuf trophées seront décernés dans huit catégories dont celui du coup de cœur de la start-up et du Big Deal de l'année. Pour décerner ces Awards, s'est réuni un jury constitué de décideurs de grandes marques telles que Thales, Microsoft, Jules, ou encore Veolia, et présidé par Laureline Serieys, general manager d'Uber France.

700 décideurs et 5000 rendez-vous prévus

Cette Summer Edition accueillera 700 décideurs. Au total, près de 50000 rendez-vous one to one seront organisés via un outil de matchmaking pour que les décideurs porteurs de projets puissent rencontrer leurs futurs partenaires stratégiques.

Un exemplaire du magazine hors-série de 70 pages "BigBoss leMag" sera remis à tous les participants et mettra en avant les membres du jury. Enfin, deux ateliers seront également proposés, un sur la mise en place d'une expérience unifiée cohérente pour traiter tous les paiements sur une seule plateforme et un autre sur les dernières innovations managériales. La keynote #INNOVATION is MAGIC sera présentée par Samuel Gaulay, CEO de Magic Tech, et devrait permettre d'explorer le monde de l'innovation et son impact sur nos modes de vie.