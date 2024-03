Shein, Linkedin, Temu, ... Voici comment se prononce ces grands noms de la tech

Pour savoir comment ne plus écorcher le nom de ces grandes entreprises dont les services sont utilisés au quotidien par des millions de personnes en France et à l'international, nous les avons contactées.

Pour les francophones, elles sont parfois piégeuses. Depuis l'émergence d'Internet, différentes entreprises ont débarqué dans le quotidien des Français, et avec elles leur nom parfois difficile à prononcer. A leur époque, Facebook, Google ou même l'iPhone, (avec le "i" par moment prononcé à la française) ont tous été prononcés de manières différentes par le grand public. Si aujourd'hui, ces marques sont entrées dans le langage courant, d'autres entreprises sont depuis apparues sur la toile et nos smartphones.

C'est par exemple le cas de Vinted. La société lituanienne lancée en 2008 est arrivée dans l'Hexagone en 2013. La place de marché de vêtements de seconde main a depuis rencontré le succès et revendique 23 millions de membres enregistrés en France. Interrogée, la société nous explique que "le nom Vinted est la combinaison des mots vintage et wanted". Par conséquent, sa première syllabe se prononce comme la première du mot vinaigre, tandis le "ed" final se dit "èd", comme dans raid. "Nous voulions un nom qui n'existait pas, qui pouvait être facilement identifié et prononcé dans différents pays", explique l'entreprise

Ces dernières années, le grand public a également découvert de nouvelles marques chinoises dans le monde de la téléphonie et du multimédia. Pour Xiaomi, elle s'énonce tout simplement "Chiaomi". En ce qui concerne, Huawei, en chinois, elle se dit "Roi woué". "Le h se prononce un peu entre le r et la jota espagnole", nous explique une salariée de la société bilingue et de langue maternelle chinoise. Néanmoins, dans des vidéos promotionnelles en anglais ou en français, la marque est prononcée "ouhawé".

Du côté des services en ligne, LinkedIn est devenue une plateforme incontournable pour de nombreux professionnels. Conscient de cet enjeu autour de son nom, lors de son ouverture en France en 2011, l'entreprise "a justement fait un micro-trottoir pour interroger les Français sur leur façon de prononcer le nom de notre marque, et les réponses étaient variées entre Li-ne-que-dine, Line-queu-ding ou encore Line-quède-Ine !", raconte Esther Ohayon, directrice de la communication de LinkedIn en France. "A l'anglosaxonne, LinkedIn se prononce phonétiquement "LINKT-INE". Le " e " est donc muet et le ED se prononce T. Mais il revient à chacun de décider de la prononciation qui lui convient le mieux, que ce soit à la française ou à l'anglosaxonne !"

Ces dernières années, difficile de passer à côté des publicités sur les réseaux sociaux des deux sociétés chinoises Shein et Temu. Shein s'est fait connaître dans la vente de vêtements à prix cassés en ligne. Son nom se dit "she-in" à l'anglaise : sa première syllabe se prononce comme la première du mot chiner et la seconde comme les deux premières lettres du prénom Ingrid. Cela vient "du nom initial de la marque (Sheinside)", nous écrit la société. Temu est une marketplace sur laquelle s'affichent toutes sortes de produits à des tarifs agressifs. L'application la plus téléchargée en France en 2023 se dit phonétiquement "té – mou".