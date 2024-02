L'argent fait le bonheur s'il est dépensé de cette manière, estiment les scientifiques

Si l'argent ne fait pas le bonheur, mais y contribue, encore faut-il savoir comment et dans quoi le dépenser. Des études scientifiques apportent une réponse à ce sujet.

Dépenser son argent, cela s'apprend. Dans un article publié dans Journal of Consumer Psychology, la professeure d'université Elizabeth Dunn et ses collègues partent du principe que si l'argent ne fait pas le bonheur, c'est probablement que les personnes le dépensent mal. D'après eux, "la plupart des gens ne connaissent pas les données scientifiques de base sur le bonheur, sur ce qui l'apporte et ce qui le maintient, et ne savent donc pas comment utiliser leur argent pour l'acquérir". Car il existe des études à ce propos qui pourraient aider le plus grand nombre à être plus heureux.

Par exemple, les chercheurs américains, Leaf Van Boven, de l'université du Colorado, et Thomas Gilovich, professeur dans celle de Cornell dans l'État de New-York sont arrivés à une conclusion très claire à ce sujet. Et pour confirmer leur théorie, afin de tester toutes les variables, ils ont mené, quatre études sur plusieurs années.

Dans la première, ils ont interrogé 97 étudiants sur la satisfaction qu'ils ont tirée à propos d'une de leurs dépenses passée. Ils ont ensuite voulu voir si la tendance obtenue se vérifiait auprès d'un plus grand échantillon. Ils ont donc fait appel à Harris Interactive pour interroger un panel de 1 279 Américains. Les chercheurs ont également conçu une expérimentation pour évaluer la satisfaction d'achat en interrogeant un même groupe de personnes à deux moments différents. Une procédure mise en place afin d'éliminer les facteurs contextuels qui pourraient influencer le jugement des personnes interrogées. Enfin, ils ont demandé à 84 étudiants d'imaginer être confrontés à un choix d'achat, soit dans le passé, soit dans un futur proche ou lointain.

Leur conclusion est sans appel : les expériences de vie rendent plus heureux que les objets matériels. En somme, si vous souhaitez maximiser votre bien-être, il vaut mieux se payer un spectacle ou des vacances plutôt qu'un nouveau téléphone, ou privilégier de passer la soirée avec un ami dans un café plutôt que s'acheter une veste.

Mais pour quelles raisons ces achats expérientiels rendent-ils plus heureux ? "Les expériences sont plus ouvertes que les biens matériels à des interprétations et des évaluations liées au bonheur", émettent comme première hypothèse les auteurs de l'article "To Do or to Have ? That is the Question". Elles peuvent même être embellies et réécrites pour créer un souvenir plus enjolivé que celui d'origine. Ils avancent également la théorie selon laquelle les expériences sont plus importantes pour la construction de l'identité d'une personne que l'accumulation de ses achats matériels. Enfin, ils supposent qu'il serait plus agréable de raconter ses expériences et qu'elles favoriseraient donc les relations sociales.